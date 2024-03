VÍDEO: Briga generalizada entre torcedores e jogadores marca clássico turco

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 12:07 • Trebizonda (TUR)

O incidente ocorreu neste domingo (17), logo após o apito do fim da partida entre Trabzonspor e Fenerbahçe pela 30ª rodada do Campeonato Turco. Os torcedores do Trabzonspor invadiram o campo e atacaram os jogadores da equipe de Instambul, marcando o clássico com confusão generalizada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fenerbahçe está na vice liderança do Campeonato Turco e jogarão as classificatórias da Liga do Campeões na próxima temporada.

Foto: HANDOUT / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP