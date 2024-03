(Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 12:37 • São Paulo (SP)

Gabriel Magalhães foi cortado da convocação da Seleção Brasileira por lesão, e o zagueiro Bremer, da Juventus, foi o escolhido por Dorival Jr para ocupar a vaga do atleta que defende o Arsenal. O Brasil enfrenta Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

- Já havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa. Uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim, da Itália - explicou o treinador.

Bremer em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Anteriormente, o técnico da Seleção Brasileira chamou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e os atacante Galeno e Pepê, do Porto-POR. O quarteto foi escolhido para os lugares de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Casemiro, do Manchester United, todos cortados por lesão.

VEJA COMO FICOU A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).