Thuler relata adaptação ao Japão e projeta temporada com o Vissel Kobe

Thuler, atualmente no Vissel Kobe, falou sobre o processo de adaptação ao futebol japonês e as expectativas do clube para a temporada, com foco na disputa da AFC Champions League. Em entrevista ao Lance!, o zagueiro revelado pelo Flamengo, o defensor afirmou que a mudança para o Japão exigiu ajustes dentro e fora de campo, mas destacou o apoio recebido no clube ao longo do período.

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A transição para o Japão exigiu um período gradativo de assimilação por parte do zagueiro. As diferenças entre a sociedade brasileira e a japonesa representaram obstáculos que passaram do campo. Durante o processo de inserção na nova realidade, o Thuler contou com o suporte dos companheiros de equipe, da comissão técnica e dos torcedores do Vissel Kobe. O zagueiro acumula conquistas coletivas e prêmios individuais desde a sua chegada ao continente.

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— Foi uma adaptação gradativa. O país é muito diferente do Brasil. Não se trata somente de futebol. Culturamente, são duas sociedades completamente diferente. Então é uma adaptação diária. Mas todos tiveram muita paciência comigo, desde meus companheiros até a comissão técnica e os torcedores. Hoje, me sinto totalmente adaptado tanto ao futebol japonês, quanto ao país. São mais de 100 jogos aqui, títulos e conquistas individuais. Tenho construído uma história bem bacana no clube e na liga — relatou o jogador.

Thuler pelo Vissel Kobe (Foto: Foto/Divulgação)

Expectativas para a J-League e Champions Asiática

Com o início da J-League, o objetivo estabelecido pelo Vissel Kobe é a retomada do título. Além da liga japonesa, o planejamento da equipe engloba a disputa da Champions League da Ásia. A etapa atual da competição determina confrontos diretos contra clubes de países árabes, fator que eleva a dificuldade dos jogos programados para a sequência do calendário.

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— Nosso objetivo é disputar os principais títulos. A J-League está no início, ainda vai rolar muita coisa, mas queremos recuperar essa taça. É o principal título do futebol japonês e gostaríamos de celebrar de novo com a torcida. A gente sabe das dificuldades principalmente da Champions League Asiática, ainda mais agora nesta fase atual que enfrentaremos os times árabes. Mas também sabemos do potencial do nosso time, do quanto trabalhamos e nos dedicamos. É ir passo a passo, sempre com respeito aos rivais, mas também de cabeça erguida e competindo — avaliou Thuler.

Thuler pelo Vissel Kobe (Foto: Foto/Divulgação)

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