O empresário John Textor rejeitou a proposta do Borussia Dortmund no valor de 22,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 135 milhões) pela joia de 21 anos, Rayan Cherki, do Lyon. O dono do time francês e do Botafogo criticou a forma como a oferta foi apresentada, destacando que Cherki é essencial para a equipe e não está disponível para transferência.

- A oferta do Borussia Dortmund foi desrespeitosa. Foi muito abaixo do valor de mercado do jogador e chegou na hora errado. Nós vamos manter uma parte significativa do nosso elenco até o fim da temporada 2024/2025 - afirmou.

Textor rejeita proposta de 22 milhões de euros por joia do Lyon - Foto: Damien LG / Lyon

A reação do Borussia Dortmund às críticas públicas de Textor foi de surpresa. De acordo com a "Sky Sports", os dirigentes do clube alemão não esperavam que suas ações fossem percebidas negativamente, especialmente considerando que a oferta de 22,5 milhões de euros foi feita apenas dois dias antes das declarações de Textor. Isso sugere um desalinhamento nas expectativas entre os dois clubes quanto ao valor e ao processo de transferência do jogador.

Decisão de Textor impacta o Botafogo

A opção pela permanência de Cherki tem consequência para o Botafogo. A imprensa europeia apontou a saída do Savarino do Alvinegro para o Lyon. O venezuelano seria a reposição do jogador francês.

O posicionamento de Textor sobre o caso aconteceu por meio de uma postagem nas redes sociais. O empresário classificou a informação como falsa e julgou a atitude do comunicador como tendenciosa e manipuladora.

O gesto do empresário levou a torcida do Botafogo à loucura nas redes sociais. Textor é famoso pela participação ativa nas redes sociais. Desta vez, ele acumulou mais uma polêmica ao rebater o jornalista. O fato foi comemorado por botafoguenses, que também vibraram pela permanência de Savarino.