Tite no Botafogo? Clube completa um mês sem técnico e intensifica busca

A derrota na final da Supercopa do Brasil por 3 a 1 para o Flamengo, nesse domingo (2), em Belém, deve acelerar a busca do Botafogo por um novo técnico. A equipe foi amplamente dominada pelo rubro-negro no clássico disputado no Mangueirão e em momento algum encontrou maneiras de reverter a pressão adversária. Mas, passado exatamente um mês da saída de Artur Jorge, diferentes nomes foram apontados como alvo do Botafogo, de Tata Martino a Tite, sem que nenhum avanço tenha de fato ocorrido.

continua após a publicidade

➡️Botafogo espera retorno de Bastos para resolver problemas na defesa

O mais recente é Tite, que ficou à frente da Seleção Brasileira por mais de seis anos e teve passagem recente, sem sucesso, pelo Flamengo. O interesse do Botafogo pelo técnico foi revelado pelo jornal “O Dia”. O treinador, porém, já recusou investidas de outros clubes do País porque tem o desejo de ir para o exterior — Tite nunca escondeu a vontade de treinar uma equipe europeia.

Outro nome que surgiu nesse domingo para treinar o Botafogo é o do italiano Roberto Mancini. Assim como Tite, ele também está sem clube. O treinador tem no currículo passagens pelo Manchester City e Inter de Milão, além de ter sido campeão da Eurocopa como técnico da Itália, em 2021.

continua após a publicidade

Antes de Tite, Tata Martino e Rafa Benítez recusaram Botafogo

Antes de o nome de Tite surgir como alvo de John Textor para assumir o Botafogo, o dono da SAF do clube demonstrou interesse em dois treinadores estrangeiros: o argentino Gerardo “Tata” Martino e o espanhol Rafa Benitez.

Os dois técnicos, no entanto, descartaram a possibilidade de treinar a equipe. Martino elogiou o clube, mas ressaltou que, quando deixara o Inter Miami no ano passado por motivos pessoais, explicou que ficaria um tempo sem treinar para ficar com sua família, em Rosário, na Argentina, e que mantém a decisão.

continua após a publicidade