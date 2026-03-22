Textor é cobrado na França por gestão no Lyon: 'Quem pagará a conta?'

O empresário John Textor, dono da Eagle Football e acionista majoritário de Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek, foi alvo de duras críticas do jornal francês 'L'Équipe'. A publicação aponta que o Lyon ainda sofre com as consequências financeiras da gestão de Textor, que deixou a presidência do clube em junho de 2025 após ser afastado pelos credores. O veículo destaca operações consideradas "fraudulentas" e uma dívida que cresceu significativamente sob seu comando.

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Segundo o L'Équipe, o Lyon gastou 120 milhões de euros (cerca de R$ 750 milhões) entre julho de 2024 e março de 2025 para contratar cinco jogadores do Botafogo. Quatro deles – Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha e Jefferson Savarino – nunca chegaram a atuar pelo clube francês. O jornal classificou essas operações como "transferências fantasmas" e aponta que Textor recorreu a empresas de factoring para viabilizar os negócios, um modelo que antecipa receitas futuras em troca de taxas elevadas.

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A reportagem destaca que essas transações seguem sem solução e representam um passivo real para o Lyon. Na semana passada, a Bloomberg revelou que o clube enfrenta um processo movido pela MC Credit Partners, empresa que exige US$ 42 milhões (cerca de R$ 240 milhões) referentes apenas à negociação de Igor Jesus. O valor inclui multas e juros estimados em 10% ao mês.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

A herança de Textor ao Lyon

O L'Équipe lembra que a dívida do Lyon aumentou em 255 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) em três anos sob a gestão de Textor. A publicação questiona quem arcará com os custos deixados pelo empresário, já que o clube ainda enfrenta processos judiciais que podem agravar ainda mais sua situação financeira.

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O Lyon recusou comentar a transferência de um jogador do Botafogo para o Nottingham Forest por 19 milhões de euros em julho passado. Enquanto isso, o clube comandado por Paulo Fonseca segue tentando se estabilizar dentro de campo, mas carrega o peso do legado financeiro deixado por Textor.

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