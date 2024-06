Ter Stegen expressa frustração por ser reserva de Neuer: ‘Muito decepcionante’

Ter Stegen reclamou por não ser o titular na Euro 2024 (Foto: Ander Gillenea / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 15:20 • Berlim (ALE)

Ter Stegen, goleiro da Seleção Alemã, expressou sua frustação por ser reserva de Manuel Neuer na Eurocopa 2024, lenda do Bayern que tem sido titular do gol da Alemanha desde 2010. Apesar de manter boa relação com o companheiro de equipe nacional, O jogador do Barcelona enfatizou respeitar a situação, mas que discorda da mesma.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ter Stegen se colocou à disposição em ajudar da melhor forma possível, mas que a situação é desagradável. As declarações do goleiro foram feitas no centro de treinamento, em Herzogenaurach, após um amistoso contra a Ucrânia.

- Não é fácil entrar numa situação que se esperava que fosse diferente. A decisão do treinador deve ser aceita e respeitada, embora eu não concorde com ele. Eu estou tentando estar no melhor nível para mostrar meu desempenho. Disse ao selecionador nacional que uma coisa é o desporto e outra é o ser humano. Quero que todos possam confiar em mim - declarou Ter Stegen.

➡️ Ronaldo aconselha Endrick antes de ida ao Real Madrid

Neuer respondeu a afirmação, destacando que é um problema comum e lamentou que um dos melhores goleiros do mundo precisasse ficar no banco pelas circunstâncias do jogo.

- Marc sabe da situação. É lamentável porque ele realmente é um goleiro de classe mundial que tem mostrado boas atuações. Mas isso também faz parte do negócio. Nenhum treinador escala dois goleiros - disse Neuer

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

A estreia da Alemanha na competição entre as seleções europeias será no dia 14 de junho contra Escócia, pelo Grupo A, que inclui Hungria e Suíça.