Na partida da última quarta-feira entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o atacante Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o placar estava em 1 a 0 para o adversário e a partida se encaminhava para a prorrogação. Esta foi a primeira penalidade que Vini Jr perdeu na sua carreira por clubes.

Ao total, são 11 cobranças de pênalti em toda a carreira de Vini Jr, e o atacante tem uma taxa de conversão de 72,73% nas penalidades.

Confira os pênaltis cobrados por Vini Jr na carreira

Pênaltis convertidos

Brasil x Senegal - 17/06/2023 (Amistoso) ⚽

- 17/06/2023 (Amistoso) ⚽ Real Madrid x Barcelona - 14/01/2024 (Supercopa da Espanha) ⚽

- 14/01/2024 (Supercopa da Espanha) ⚽ Real Madrid x Barcelona - 21/04/2024 (La Liga) ⚽

- 21/04/2024 (La Liga) ⚽ Bayern de Munique x Real Madrid - 30/04/2024 ( Champions League ) ⚽

- 30/04/2024 ( ) ⚽ Las Palmas x Real Madrid - 29/08/2024 (La Liga) ⚽

- 29/08/2024 (La Liga) ⚽ Real Sociedad x Real Madrid - 14/09/2024 (La Liga)⚽

- 14/09/2024 (La Liga)⚽ Real Madrid x Milan - 05/11/2024 (Champions League)⚽

- 05/11/2024 (Champions League)⚽ Real Madrid x Pachuca - 18/12/2024 (Copa Intercontinental da Fifa)⚽

Pênaltis perdidos

Brasil x Chile - 13/10/2018 (Amistoso sub-20) ❌

- 13/10/2018 (Amistoso sub-20) ❌ Venezuela x Brasil - 14/11/2024 (Eliminatórias da Copa do Mundo) ❌

- 14/11/2024 (Eliminatórias da Copa do Mundo) ❌ Atlético de Madrid x Real Madrid - 12/03/2025 (Champions League) ❌

No que resultou pênalti perdido por Vini Jr

No final, o Atlético de Madrid venceu o jogo no tempo normal por 1 a 0, e o duelo se encaminhou para a prorrogação, que terminou com o mesmo placar. Vini Jr foi substituído aos 115 minutos de jogo, dando lugar ao brasileiro Endrick, portanto não participou da disputa por pênaltis.

O Real Madrid se classifcou vencendo a disputa por 4 a 2, com Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde e Antonio Rüdiger convertendo suas cobranças.

