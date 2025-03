Vini Jr alfineta Atlético após classificação do Real Madrid na Champions; veja

O Real Madrid avançou às quartas de final da Champions League ao passar pelo rival Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (12). Após a classificação nos pênaltis no estádio Riyadh Air Metropolitano, o atacante brasileiro foi às redes sociais e não perdoou o rival.

continua após a publicidade

- Meu Deus! Em Madri só existe um. Mas todos nós sabemos disso. Vamos melhorar na próxima vez! - escreveu Vini Jr.

Antes da bola rolar, torcedores do Atlético de Madrid promoveram cânticos racistas contra o brasileiro fora do estádio. No tempo normal, Vini Jr teve a chance de classificar o Real Madrid, mas desperdiçou um pênalti. O atacante isolou a cobrança aos 25 minutos do segundo tempo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Atlético de Madrid venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Conor Gallagher. Na partida de ida, o Real havia vencido por 2 a 1. Nas penalidades, os merengues bateram os colchoneros por 4 a 2, com direito a uma cobrança anulada de Julian Álvares por dois toques na bola.