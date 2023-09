Muito antes do sucesso no México e na Seleção, Jardine teve longa experiência em categorias de base no Brasil. Ficou marcado pelo período no São Paulo, clube no qual enfileirou títulos pela categoria sub-20. Já Gustavo Leal construiu trajetória semelhante, tendo se notabilizado pelo trabalho na base do Fluminense, onde trabalhou nas categorias sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20, além de ter liderado por um ano o projeto do Fluminense na Eslováquia, no STK Samorin. Na Seleção Brasileira, Jardine e Leal se encontraram e iniciaram a parceria que faria tanto sucesso.