Lance!: Como surgiu o convite para trabalhar no México?

- Foi tudo muito rápido. Acabamos o processo olímpico em agosto e depois me dediquei um pouco à família. Até que apareceu o Atlético de San Luís. No começo de fevereiro tivemos a primeira reunião via internet com os diretores. Fizemos um estudo nosso para conhecer o clube e o projeto, e no dia 5 de fevereiro estávamos no Estádio Azteca assistindo ao jogo do time contra o América. No dia seguinte estávamos no campo dando treino. Foi um momento de transição do clube, que tinha acabado de trocar a diretoria, e eles estavam buscando um perfil no qual se encaixava o André (Jardine).