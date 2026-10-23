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Técnico nega exigências em meio a rumor de ida a Manchester

Italiano desmente reportagens sobre controle de transferências e comissão técnica, mas não descarta interesse no cargo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 09:13
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Antonio Conte a beira do campo (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)
Antonio Conte a beira do campo (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Antonio Conte usou as redes sociais para negar que tenha feito exigências a clubes interessados em sua contratação, em meio a rumores que ligam o treinador italiano ao Manchester United. Em nota publicada nesta sexta-feira (23) nos stories de seu Instagram, Conte classificou os relatos como "infundados" e afirmou que não há negociações em estágio avançado com nenhum clube.

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O posicionamento do técnico surge em um momento de crise no United, em que o atual treinador, Michael Carrick, enfrenta pressão crescente pelo cargo. A derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (21), estendeu para sete partidas a sequência sem vitórias da equipe.

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Reportagens italianas tinham apontado que Conte demonstrou interesse em assumir o comando do United, mas condicionou a contratação ao controle total das negociações de transferências e ao direito de montar sua própria comissão técnica. O treinador desmentiu as informações diretamente.

No comunicado, Conte escreveu: "Meu nome foi associado a vários clubes, mas no momento não há negociações em estágio avançado. Após um período maravilhoso e bem-sucedido no comando do Napoli, tomarei o tempo necessário para considerar como e quando voltar a treinar. Será uma decisão bem ponderada, que tomarei quando acreditar que as condições são adequadas."

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Sobre as supostas exigências, o treinador foi enfático: "Li reportagens sobre exigências financeiras e pedidos de controle total que supostamente já fiz aos clubes mencionados, além de reservas sobre o que foi descrito como minha 'personalidade forte'. Esses relatos são infundados, pois no momento não há base concreta para tais avaliações."

Conte também definiu como agiria caso uma oportunidade concreta surgisse: "Se surgir uma oportunidade concreta, esse será o momento de conversar com o clube em questão e considerar conjuntamente os termos de um possível acordo, levando em conta as necessidades de ambas as partes e as qualidades e abordagem que definem meu trabalho como treinador. Até lá, qualquer suposição sobre minhas exigências e meu futuro profissional permanece especulação e não pode ser tratada como fato."

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Matheus cunha celebra gol do Manchester United contra o Fulham pela Premier League
Matheus cunha celebra gol do Manchester United contra o Fulham pela Premier League (Foto: CARLOS JASSO/AFP)

Crise em Old Trafford

A situação de Carrick se agravou após a goleada sofrida diante do Como. O capitão Bruno Fernandes fez críticas públicas à estratégia do treinador no jogo disputado no norte da Itália. Ainda assim, Carrick segue no cargo e deve comandar a equipe no duelo de domingo contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês.

Além de Conte, outros nomes circulam como possíveis substitutos: Fabian Hurzeler, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Kieran McKenna foram todos apontados como candidatos. Hurzeler e Emery atuam atualmente em clubes da Premier League, o que tornaria a contratação de ambos sujeita ao pagamento de compensação. O The Guardian indicou que Emery, do Aston Villa, custaria até £12 milhões ao United. A contratação de Hurzeler, por sua vez, poderia representar o maior valor já pago por um clube na história para remunerar um treinador.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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