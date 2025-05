Técnico do PSG faz alerta antes de final da Champions: ‘Perigosa’

Técnico do PSG, Luis Enrique faz um alerta com relação a final da Champions League contra a Inter de Milão. Apesar da confiança para fazer história no torneio, o comandante comentou sobre a energia em relação a decisão.

Estamos todos prontos em Paris para fazer história. Esta será a segunda final, mas a primeira com a torcida. E se tem um time que merece vencer, é o PSG. Mas muita energia positiva é perigosa. Essa é a meta que estabelecemos para nós mesmos e tentaremos alcançá-la. A Inter de Milão tem o mesmo objetivo. Somente um de nós conseguirá.

Com três jogos por fazer antes da final da Champions League, Luis Enrique pediu tranquilidade ao PSG nas próximas semanas. O treinador também fez um breve comentário sobre o que espera encontrar da Inter de Milão.

- Teremos cuidado e calma para vivenciar essa situação com tranquilidade. É uma partida de futebol onde você tem que ser melhor que seu adversário. Se continuarmos assim, será positivo. Será complicado, sabemos disso, mas isso torna ainda mais importante gerenciar tudo ao seu redor.

No dia 31 de maio, PSG e Inter de Milão se enfrentam em Munique em busca do título da Champions League. O clube francês possui dois compromissos pela Ligue 1 contra Montpellier e Auxerre, além da final da Copa da França contra o Reims.