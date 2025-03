Técnico do PSG afirma não ter treinado pênaltis: ‘É desnecessário’

Técnico do PSG, Luis Enrique foi sincero ao comentar a preparação para a disputa de pênaltis contra o Liverpool, que decidiu a classificação da equipe francesa às quartas de final da Champions League. Em entrevista coletiva após a vitória em Anfield, o espanhol afirmou que treinar para penalidades "não é necessário".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não. A experiência me mostrou que isso não é necessário. Principalmente com a Espanha, contra o Marrocos na Copa do Mundo (eliminação nas oitavas por 3 a 0 nos pênaltis). Nesta terça-feira, os jogadores se sentiram prontos — declarou Luis Enrique.

continua após a publicidade

Elogios a Donnarumma

Luis Enrique não poupou elogios ao goleiro Gianluigi Donnarumma e comparou a atuação do italiano na partida de volta à de Alisson na ida. Além disso, destacou a cobrança de Désiré Doué, de 19 anos, que cravou a classificação do PSG às quartas.

— A primeira partida foi do Alisson, a segunda foi do Donnarumma. Os pênaltis também refletem o time que somos. Gigio esteve magnífico, mas o último remate à baliza foi feito por (D ésiré) Doué, de 19 anos. Devo acrescentar que o Liverpool tem um dos jogos aéreos mais eficazes da Europa e tem sido ótimo — disse o técnico do Paris.

continua após a publicidade

➡️ Alisson tem aproveitamento de 21% e apenas quatro defesas em sete disputas de pênaltis