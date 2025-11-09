Real Madrid ganha reforço de peso para duelo em La Liga

O Real Madrid ganhou um reforço importante para o jogo contra o Rayo Vallecano, neste domingo (9). Alaba voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha e está novamente à disposição de Xabi Alonso. O defensor austríaco estava fora havia várias semanas e retorna em um momento crucial, com o time tentando reagir após tropeçar na Champions League.

A volta de Alaba reforça um setor bastante desfalcado. O Real Madrid ainda não pode contar com Tchouaméni, Rüdiger, Carvajal e Mastantuono, todos lesionados. Mesmo assim, a recuperação do zagueiro é vista internamente como um alívio para o treinador, que volta a ter uma de suas peças mais experientes para enfrentar um dos estádios mais complicados da Espanha. Na coletiva pré-jogo, Xabi Alonso destacou a importância do retorno e a dificuldade do confronto.

– É uma visita difícil, principalmente pela boa fase do Rayo. No ano passado empatamos, e muita coisa aconteceu. É um campo que exige concentração o tempo todo – disse o treinador.

O treinador madrilenho também alertou sobre a necessidade de controlar o ritmo e a intensidade da partida, algo que, segundo ele, costuma definir os duelos em Vallecas.

– Estamos preparados para um jogo exigente e de ritmo acelerado. Cada partida é a mais importante – afirmou Xabi.

Real Madrid não vence em Vallecas desde 2022

O histórico recente do Real Madrid em Vallecas tem sido um obstáculo constante. A equipe não vence o Rayo Vallecano fora de casa desde a temporada 21/22, quando Benzema garantiu o triunfo por 1 a 0 nos minutos finais. Desde então, o time merengue somou uma derrota e dois empates no estádio.

Em 22/23, o Real perdeu por 3 a 2, em um jogo decidido por um pênalti de Trejo. Na temporada seguinte, empatou por 1 a 1, com gols de Fede Valverde e De Tomás, e em 23/24 ficou no 3 a 3, após desperdiçar uma vantagem de 3 a 2 nos minutos finais. O Rayo, empurrado pela torcida, tem imposto um ambiente hostil e partidas de alta intensidade, que dificultam o controle habitual do Real Madrid sobre o jogo.

No total, o Real visitou Vallecas 22 vezes em jogos de La Liga, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. Apesar da vantagem no retrospecto geral, os confrontos mais recentes indicam um equilíbrio crescente. O time comandado por Xabi Alonso encara o duelo deste domingo como oportunidade de encerrar o jejum e recuperar confiança antes da sequência pesada de jogos fora de casa – que inclui compromissos contra Elche, Olympiakos, Girona e Athletic Club.

