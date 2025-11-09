Rodada da Premier League traz confrontos com rivalidades curiosas

Cinco partidas movimentam o domingo (9) da Premier League, mas dois deles possuem histórias especiais do futebol inglês. Em Londres, o Crystal Palace recebe o Brighton, em um clássico de cidades diferentes. Já em Nottingham, o Forest recebe o Leeds United, que já foram treinados por Brian Clough e com resultados totalmente diferentes, o que gerou até um filme.

Rivais de cidades diferentes

Crystal Palace e Brighton se enfrentam pela 11ª rodada da Premier League, no Selhurst Park, em Londres (ING), às 11h (de Brasília). Mesmo de cidades distantes — cerca de 105km entre Londres e Brighton — as equipes movimentam o Derby A23 ou Derby M23, uma das rivalidades mais peculiares do futebol inglês.

A rivalidade entre Crystal Palace e Brighton teve início em 1976, quando ambos disputavam a terceira divisão do futebol inglês. Naquele ano, as equipes se enfrentaram cinco vezes, em meio a uma intensa disputa pelo acesso e a episódios que marcaram o início do confronto histórico. O ponto de partida foi a chegada dos técnicos Terry Venables, no Palace, e Alan Mullery, no Brighton — antigos companheiros no Tottenham que transformaram a relação amistosa em uma acirrada competição à beira do campo.

A tensão cresceu durante os confrontos pela Copa da Inglaterra na temporada 1976/77. Após dois empates, as provocações se intensificaram. Mullery, insatisfeito com a postura defensiva do Palace, desafiou publicamente o rival a jogar da mesma forma em Londres. A série se estendeu para um terceiro duelo, realizado em campo neutro, no Stamford Bridge, e cercado por expectativa e clima hostil entre torcidas e comissões técnicas.

O jogo decisivo terminou em polêmica. Após um pênalti anulado e repetido, o goleiro do Palace garantiu a vitória e a classificação dos Eagles. Revoltado com a arbitragem e com a torcida adversária, Mullery se envolveu em confusão, sendo atingido por café quente e reagindo com gestos e ofensas ao rival. O episódio consolidou o confronto como um dos mais emblemáticos do futebol inglês. Meses depois, ambos os clubes conquistaram o acesso à segunda divisão, alimentando ainda mais a chama da rivalidade que perdura até hoje.

Duelo entre Crystal Palace e Brighton, pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

De "maldito" ao bicampeonato europeu

Nottingham Forest e Leeds United se enfrentam pela 11ª rodada da Premier League, no City Ground, em Nottingham (ING), às 11h (de Brasília). Na história dos dois clubes, ambos já foram treinados por Brian Clough, que teve destinos diferentes e históricos, até mesmo no cinema.

A história começa em 1974, quando Brian Clough assumiu o comando do Leeds United, após trabalho de sucesso no Derby County e passagem rápida no Brighton. O treinador chegou nos Whites com polêmica, já que criticava publicamente Don Revie, ex-técnico do time e que havia deixado o cargo para assumir a seleção inglesa.

Porém, a passagem de Clough durou apenas 44 dias, do dia 30 de julho à 12 de setembro. Com apenas 7 jogos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas, Brian foi demitido. Durante a curta passagem, o inglês teve um relacionamento péssimo com os jogadores e chegou a afirmar, durante um dos primeiros treinos, que os atletas "deveriam jogar as medalhas no lixo, porque elas não foram conquistadas de forma justa." A passagem curta e desastrosa gerou a história do filme "Maldito Futebol Clube", que conta a história de Clough no Leeds United.

Poster do filme "Maldito Futebol Clube" (2009) (Foto: Reprodução)

Brian ficou sem emprego até janeiro de 1975, quando foi anunciado como novo treinador do Nottingham Forest, que estava na segunda divisão. Diferente do Leeds, Clough teve sucesso imediato nos Tricky Trees, ao subir a primeira divisão em 1977. Logo na temporada seguinte, conquistou o título inglês e se classificou a Champions League, na qual venceu duas vezes seguidas, em 1978–79, 1979–80. Além disso, venceu a Copa da Liga (1977–78, 1978–79, 1988–89, 1989–90) e a Supercopa da Europa, em 1979.

Clough ficou no Nottingham Forest até 1993, com 18 anos no cargo e 837 jogos no comando da equipe. Considerado o maior treinador da história do clube, Brian recebeu uma estátua no centro de Nottingham, inaugurada em 6 de novembro de 2008, quatro anos depois do falecimento do treinador, por um câncer no estômago.

Brian Clough conquistou a Champions League duas vezes no Nottingham Forest (Foto: Reprodução / Site oficial da Uefa)

