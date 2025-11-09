O encontro entre Real Madrid e Rayo Vallecano, neste domingo (9) promete ser um dos mais carregados de tensão da atual edição de La Liga. Se há uma semana o clima era de estabilidade em ambos os lados da capital espanhola, agora o cenário é completamente diferente: o Rayo vive um turbilhão interno e o Real chega pressionado por atuações recentes abaixo do esperado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Rayo Vallecano atravessa dias turbulentos após uma sequência de eventos que abalaram a confiança do elenco e da comissão técnica. A boa fase – seis partidas invicto e cinco vitórias seguidas – terminou com um duro revés: a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Villarreal. O resultado expôs fragilidades até então escondidas e abriu espaço para o surgimento de fissuras internas.

continua após a publicidade

A situação piorou na quinta-feira, quando uma vitória de virada, que poderia ter servido para recuperar o moral da equipe, acabou marcada por um atrito entre o técnico Íñigo Pérez e o lateral Iván Balliu. O episódio gerou desconforto público e dominou o noticiário esportivo espanhol, colocando em dúvida o ambiente do vestiário.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A crise de imagem do clube também foi alimentada pelo vídeo publicado pelo Lech Poznan, que exibiu imagens da precariedade do bairro de Vallecas, gerando forte repercussão internacional. O episódio irritou torcedores e dirigentes e criou uma sensação de instabilidade geral às vésperas do confronto contra o gigante madrilenho.

continua após a publicidade

Apesar disso, Íñigo Pérez tenta manter o grupo unido, afirmando que não houve desrespeito da parte de Balliu contra o treinador, e completando que ambos tem uma "amizade muito profunda". Para o duelo, ele deve ter à disposição praticamente todo o elenco, com exceção de Luiz Felipe e Mumin, lesionados de longa data.

Real Madrid sobre pressão

No Real Madrid, o clima também está longe do ideal. A derrota para o Liverpool, em Anfield, deixou marcas profundas e reacendeu a percepção de que a equipe de Xabi Alonso ainda está distante dos principais projetos da Europa. A análise interna do clube foi dura, e a imprensa espanhola destacou a dependência do goleiro Courtois, responsável por evitar uma derrota mais pesada na Inglaterra.

Conor Bradley marcou Vini Jr no duelo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Além do desempenho preocupante, o Real encara o duelo com um elenco desfalcado. O meio-campista Tchouaméni, peça central no sistema tático de Alonso, sofreu lesão e está fora do jogo, assim como Rüdiger, Carvajal e Mastantuono. É a primeira vez desde que o treinador assumiu o cargo que o time entrará em campo sem seu principal volante.

Apesar das ausências, o Real Madrid lidera La Liga com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona e manterá a ponta mesmo em caso de tropeço. Ainda assim, o técnico sabe que qualquer resultado que não seja uma vitória em Vallecas colocará o clube em mais um ciclo de críticas. "Não tenho queixas sobre a atitude", afirmou Alonso, em tom contido, após o revés na Champions League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.