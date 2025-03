Principal destaque do Palmeiras na última temporada, Estêvão foi eleito o jogador mais valioso fora da Europa, segundo uma lista divulgada pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES Football Observatory).

O atacante do Verdão aparece em terceiro lugar no ranking, atrás de Samu Aghehowa, do Porto, e Viktor Gyokeres, do Sporting. O jovem é avaliado em 60,3 milhões de euros (cerca de R$ 365 milhões na cotação atual).

Estêvão, no entanto, já foi negociado e deixará o Palmeiras rumo ao Chelsea, da Inglaterra, após o Mundial de Clubes, quando completará 18 anos.

Ainda em 2024, o Verdão acertou a venda do atacante ao clube londrino por 61,5 milhões de euros — sendo 45 milhões de euros fixos e outros 16,5 milhões de euros em metas esportivas previstas no acordo entre as partes.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pela fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

Palmeiras tem outro nome na lista

Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o atacante Paulinho também aparece na lista divulgada pelo CIES. O brasileiro ocupa a décima colocação, com valor de mercado estimado em 33,7 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões).

Veja o top 10