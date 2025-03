Em coletiva antes do confronto pela Champions League, Simeone foi sincero ao falar que Ancelotti. O técnico do Atlético de Madrid elogiou treinador do Real Madrid, respondendo à fala do comandante italiano e afirmando que é superior a ele. Os dois treinadores irão se enfrentar novamente nesta quarta-feira (12), no dérbi decisivo pelo jogo de volta da Champions League.

Na coletiva de imprensa do Atlético de Madrid, Simeone encheu Ancelotti de elogios. O treinador argentino respondeu uma pergunta, onde foi questionado se havia visto as declarações do técnico italiano. Ancelotti afirmou que os dois comandantes tem pensamentos parecidos e Simeone respondeu:

- Passei um tempo na Itália e ele nasceu lá. As razões são mais básicas e baseadas em experiências vividas lá. De lá você pode ver algo parecido. Mas está claro que Ancelotti é muito melhor que eu - afirmou Simeone.

A resposta de Simeone veio após uma fala de Ancelotti, onde o técnico italiano também elogiou o argentino, afirmando que os dois pensam de forma parecida.

- Considero Simeone um grande treinador do futebol. Temos uma ideia de futebol muito parecida - afirmou Ancelotti sobre Simeone.

Outros comentários de Simeone

O treinador do Atlético de Madrid também comentou sobre outros aspectos do duelo, além de falar sobre suas expectativas e se uma virada no placar agregado é possível:

- Acredito nos meus jogadores e confio neste time. Eu entendo e interpreto perfeitamente o coração que eles têm e não tenho dúvidas de que buscaremos continuar na Liga dos Campeões. Nosso objetivo é jogar a final - afirmou Simeone.

O técnico também afirmou que a torcida será importante no duelo, porém, o time precisa jogar bem e não se prender aos apoios:

- Vamos jogar em casa e os nossos fãs irão nos apoiar. Mas a realidade é o que acontece em campo. Porém, não vamos vencer só olhando o que acontece nas arquibancadas. Temos que fazer um grande jogo - disse o técnico argentino.