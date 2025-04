Oposição do Barcelona deseja retorno de Messi ‘à la’ Michael Jordan; entenda

Um dos principais nomes da oposição do Barcelona, Marc Ciria deseja o retorno de Lionel Messi ao clube catalão. Em entrevista à agência "EFE', o economista acredita que a volta do argentino poderia gerar novas receitas ao Barça e ainda citou Michael Jordan, astro da NBA, para explicar o motivo.

- Tenho um desejo. Gostaria que Messi voltasse como jogador para curar a ferida que nos deixou sua saída em 2021. Poderia voltar por uma ou meia temporada. Também serviria como tutor para os mais jovens. A camisa de Messi é a segunda mais vendida nas lojas do Barcelona, atrás somente da do Yamal. Messi pode ajudar a aumentar a venda de souvenirs, aumentar os patrocinadores.

Assim como Michael Jordan recebe uma porcentagem dos produtos vendidos pela Nike com sua marca, Messi ganharia um valor referente a artigos vendidos do clube, segundo Ciria. O economista acredita que um retorno seria benéfico para o clube do ponto de vista esportivo e financeiro.

Barcelona se despediu de Messi após 17 temporadas e 672 gols (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

- Na minha empresa, quem mais a faz crescer, não só em termos de faturamento, mas também de valor, tem direito a uma variável. Com Messi, devemos determinar uma porcentagem. Quanto mais valor somar, mais lucro ele terá.

Figura relevante no clube, Ciria critica o modelo de governança de Joan Laporta, atual presidente do Barcelona. O economista é tratado como um possível pré-candidato às eleições do clube catalão, embora o profissional não tenha oficializado esse desejo.

Além da volta de Messi no Barcelona

Além de Messi, Marc Ciria acredita que o retorno de outros nomes também faria bem ao Barcelona, como Pep Guardiola, Iniesta, Puyol e Rafa Márquez. O economista acredita que os ídolos podem contribuir na reorganização do clube.x