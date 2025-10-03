menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Yamal se lesiona e desfalca Espanha e Barcelona por semanas

Jogador desfalca seleção antes do início da Data Fifa

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
13:38
Yamal em ação pelo Barcelona contra o PSG, na Champions League
imagem cameraYamal em ação pelo Barcelona contra o PSG, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Lamine Yamal sofre com nova lesão no púbis e desfalcará a Espanha e o Barcelona por cerca de duas a três semanas. O jovem de 18 anos não participará do confronto com o Sevilha após ser diagnosticado após a derrota para o PSG, na Champions League.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta sexta-feira (3), Yamal havia sido convocado pela Espanha para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Georgia e Bulgária. No entanto, Luis de la Fuente precisará cortar o nome do jogador do Barcelona após a confirmação da lesão.

continua após a publicidade

Na sequência do Barcelona, Yamal também é dúvida para os jogos contra o Girona, pela La Liga, e Olympiacos, pela Champions League. O clube planeja ter o atacante para o clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro.

O Barcelona já entrou em contato com a Federação Espanhola informando sobre a questão envolvendo a lesão de Yamal. Com isso, o atleta não viajará para Sevilha, onde a Fúria irá se preparar para os próximos compromissos.

continua após a publicidade

Barcelona e Espanha travam "guerra" por Yamal

Na coletiva de convocação, Luis de la Fuente explicou a convocação de Lamine Yamal após críticas de Hansi-Flick, treinador do Barcelona. O comandante culé havia reclamado há cerca de duas semanas que o jovem havia voltado lesionado da seleção após a Data Fifa de setembro, o que irritou o técnico da Fúria.

- Fiquei surpreso com o que ele disse. Achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele. Estamos jogando pela Copa do Mundo. Ele disse uma coisa, e eu disse outra. Só isso. Eu só digo a verdade. Não a minha verdade, é a verdade. Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele sentiu desconforto depois do jogo. Só isso.

Neste domingo (5), o Barcelona encara o Sevilla sem Yamal antes do início da Data Fifa de outubro. Hansi-Flick também não conta com Raphinha, que também se recupera de uma lesão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias