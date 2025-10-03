Yamal se lesiona e desfalca Espanha e Barcelona por semanas

O atacante Lamine Yamal sofre com nova lesão no púbis e desfalcará a Espanha e o Barcelona por cerca de duas a três semanas. O jovem de 18 anos não participará do confronto com o Sevilha após ser diagnosticado após a derrota para o PSG, na Champions League.

Nesta sexta-feira (3), Yamal havia sido convocado pela Espanha para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Georgia e Bulgária. No entanto, Luis de la Fuente precisará cortar o nome do jogador do Barcelona após a confirmação da lesão.

Na sequência do Barcelona, Yamal também é dúvida para os jogos contra o Girona, pela La Liga, e Olympiacos, pela Champions League. O clube planeja ter o atacante para o clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro.

O Barcelona já entrou em contato com a Federação Espanhola informando sobre a questão envolvendo a lesão de Yamal. Com isso, o atleta não viajará para Sevilha, onde a Fúria irá se preparar para os próximos compromissos.

Barcelona e Espanha travam "guerra" por Yamal

Na coletiva de convocação, Luis de la Fuente explicou a convocação de Lamine Yamal após críticas de Hansi-Flick, treinador do Barcelona. O comandante culé havia reclamado há cerca de duas semanas que o jovem havia voltado lesionado da seleção após a Data Fifa de setembro, o que irritou o técnico da Fúria.

- Fiquei surpreso com o que ele disse. Achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele. Estamos jogando pela Copa do Mundo. Ele disse uma coisa, e eu disse outra. Só isso. Eu só digo a verdade. Não a minha verdade, é a verdade. Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele sentiu desconforto depois do jogo. Só isso.

Neste domingo (5), o Barcelona encara o Sevilla sem Yamal antes do início da Data Fifa de outubro. Hansi-Flick também não conta com Raphinha, que também se recupera de uma lesão.

