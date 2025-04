Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, fez revelações sobre o preterimento de Yan Couto, jogador da Seleção Brasileira, em sua jornada no clube. O lateral-direito, que será contratado em definitivo pelos Aurinegros em julho, recebeu poucos minutos após a chegada do novo comandante, o que chamou a atenção pela mudança de paradigma.

- Yan veio do Girona, e quando eu cheguei, não conhecia ele, porque não acompanhava aos jogos, para ser sincero. Demorei um pouco para ver quais são suas qualidades, e ele tem qualidade, mas o ritmo na Bundesliga é diferente de como é na Espanha. Ele está progredindo, estou feliz com ele, mas há outros jogadores lutando pela posição, então ele precisa lutar em todo treino para conquistar uma chance - analisou Niko, em entrevista à "TNT Sports".

Kovac assumiu o Borussia em fevereiro deste ano, após a queda de Nuri Sahin. Desde então, Yan entrou em campo em apenas seis dos 13 jogos em que esteve disponível para o treinador. Porém, a média de tempo é baixa: o defensor somou 254 minutos no período, média inferior a um tempo por compromisso.

Ao todo, são 26 jogos feitos por Yan Couto em 2024-25, com 993 minutos de ação, e uma assistência, concedida diante do modesto Phönix Lübeck, na primeira rodada da Copa da Alemanha. Pouco para um atleta contratado pelo clube de maneira badalada.

🔰 Jogador do Borussia foi chamado para defender a Seleção

Revelado pelo Coritiba, o lateral foi contratado pelo Manchester City em 2020, e recebeu oportunidades no Braga e no Girona. Em 2023-24, pelo clube espanhol, Yan ganhou evidência em uma ótima temporada da equipe comandada por Míchel, que chegou a brigar pelo título de La Liga. Com os holofotes, o City planejou utilizá-lo na jornada atual, mas o Dortmund fez uma proposta tentadora: 4 milhões de euros pelo empréstimo, mais 25 milhões de euros fixos em julho para tê-lo de maneira fixa, soma que atualmente ultrapassa a marca de R$ 192 milhões.

O bom desempenho no Girona também rendeu uma oportunidade na Seleção para Yan, que foi convocado pela primeira vez pelo técnico Fernando Diniz em outubro de 2023. O atleta ficou marcado pelo seu cabelo pintado de rosa na ocasião, e recebeu elogios que lhe levaram a novos chamados no ano seguinte, já sob o comando de Dorival Júnior, para amistosos e para a Copa América.

Yan Couto, jogador do Borussia Dortmund, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Ao que tudo indica, Yan será reserva em um jogo decisivo do Borussia Dortmund. Os Aurinegros recebem, nesta terça-feira (14), o Barcelona no Signal Iduna Park, pela volta das quartas de final da Champions League. A equipe precisa reverter uma desvantagem de quatro gols para se qualificar à semifinal, após derrota na ida por 4 a 0 em Montjuïc.