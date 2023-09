Xavi Hernández, técnico do Barcelona, foi questionado sobre a situação do atacante Vitor Roque, contratado pelo clube catalão junto ao Athletico-PR para o mês de janeiro. O jogador de 18 anos rompeu os ligamentos do tornozelo após dividida com Nico Hernández no duelo contra o Internacional, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Xavi citou que o brasileiro fará um tratamento mais "conservador", visto que não passará por cirurgia.