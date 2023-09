Com o resultado, o Orlando City está em 2º da Conferência Leste da MLS, com 51 pontos, 11 a menos que o líder Cincinnati. Já o Inter Miami continua na 14ª colocação na tabela, ainda sonhando com a classificação para o play-in da competição. O time de Messi volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando enfrenta o Houston Dynamo, às 21h30 (horário de Brasília), pela final da Copa dos Estados Unidos.