Goleadas e clássicos recheados de emoção agitaram a rodada do futebol europeu neste domingo (24). O destaque do dia ficou para as vitórias do PSG contra o Olympique de Marseille na França, a vitória do Atlético no Derby de Madri contra o Real e no empate eletrizante entre Arsenal e Tottenham na Premier League. Confira no Lance! um resumo completo do dia nos principais campeonatos do Velho Continente.