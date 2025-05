O Bayer 04 Leverkusen será o primeiro clube da Bundesliga a operar uma academia de futebol no Brasil. A Bayer 04 Football Academy São Paulo será instalada no campus da Bayer Brasil, na capital paulista, com capacidade para até 300 crianças e jovens entre 5 e 15 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O projeto será liderado pelo campeão mundial de 1994, Paulo Sérgio, ex-atacante do clube alemão, onde atuou entre 1993 e 1997 e se tornou o brasileiro com mais gols pela equipe. A inauguração oficial está marcada para sábado, 5 de julho, mas os primeiros treinos com jovens atletas já foram iniciados neste semestre.

continua após a publicidade

A academia tem como proposta o desenvolvimento de talentos locais com base na filosofia do Bayer 04, mesclando o método europeu com a criatividade do futebol brasileiro. Todos os treinadores envolvidos na formação concluirão um programa inicial de capacitação em Leverkusen e seguirão recebendo treinamentos regulares.

A instituição prevê ainda parcerias com escolas da região metropolitana e eventos como seminários para treinadores e encontros para torcedores assistirem aos jogos do clube. “O Bayer 04 Leverkusen é o clube perfeito na Europa para jovens talentos que sonham em se tornar jogadores de ponta. Integração e formação são valores fundamentais do clube”, afirma Paulo Sérgio.

continua após a publicidade

Paulo Sérgio e Simon no projeto do Bayer Leverkusen no Brasil (Divulgação: Bayer 04 Leverkusen Brasil)

“Cheguei ao Leverkusen ainda jovem, e o que vivi lá me tornou um jogador de ponta e um campeão mundial.”

Fernando Carro, CEO do Bayer 04 Leverkusen, destacou que a abertura da academia no Brasil representa mais um marco na estratégia de internacionalização. “A Bayer 04 e o Brasil mantêm uma conexão muito especial há muito tempo. Com a Academia de Futebol Bayer 04 em São Paulo, pretendemos inspirar e desenvolver a próxima geração de jogadores e torcedores do Bayer 04, ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa conexão com este país apaixonado por futebol e trabalhamos em estreita colaboração com a nossa família Bayer no Brasil e América Latina.”

A estrutura da Academia de Futebol Bayer 04 São Paulo oferece condições de primeira linha no campus da Bayer. Além de modernos campos de treinamento, o complexo inclui gramado sintético, clube social, vestiários atualizados, piscina externa e academia equipada. Inicialmente, a unidade atenderá cerca de 100 participantes, com possibilidade de expansão para mais de 300 jovens.

“Abrir uma academia de futebol para jovens talentos no Clube da Bayer no Brasil é uma oportunidade incrível para trabalharmos em estreita colaboração com um clube que se destacou no cenário global nas últimas temporadas e incorpora muito do que a Bayer como empresa representa: trabalho em equipe, foco e capacidade de adaptação,” disse Cristina Hegg, Presidente do negócio de Consumer Health da Bayer Brasil.

“O futebol brasileiro sempre foi baseado em habilidade, paixão e alegria de jogar. Com esta academia, oferecemos aos jovens atletas um ambiente estruturado para desenvolver seus talentos, promovendo também seu crescimento pessoal e disciplina”, completa Paulo Sérgio.

A Bayer 04 Football Academy em São Paulo iniciou seus primeiros treinamentos com jovens jogadores nesta primavera, com uma cerimônia oficial de abertura marcada para sábado, 5 de julho, nas instalações da Bayer Brasil.

Brasil e o Bayer Leverkusen

Zé Roberto, Paulo Sérgio e Henrique (Divulgação: Bayer 04 Leverkusen Brasil)

O brasileiro Tita foi o pioneiro no Bayer Leverkusen na temporada 1987/1988 após ser campeão no Flamengo e no Vasco. Em 1988, o atacante fez o gol do título da equipe alemã na Copa da UEFA numa decisão contra o Espanyol de Barcelona em plena Catalunha. Tita fez apenas 26 jogos e marcou 12 gols.

Já o brasileiro com mais jogos pelo Bayer Leverkusen é o lateral esquerdo Wendell com 250 partidas, depois dele vem o zagueiro pentacampeão Juan com 176 partidas, seguido por Zé Roberto e Paulo Sérgio com 150, e Renato Augusto com 126.

E por falar em títulos históricos, o da Bundesliga quebrou uma hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique e tudo isso sem perder nenhum jogo! O Bayer Leverkusen foi apenas o quinto clube alemão a conquistar a "dobradinha" nacional e se tornou o primeiro na história da Bundesliga a terminar a campanha da liga invicto em 2023-24.

O Bayer 04 Leverkusen fechou a temporada 2024-25 com o vice-campeonato da Bundesliga. A última partida será no sábado (17/5), na MEWA Arena, contra o Mainz 05, às 10h30 (Horário de Brasília).