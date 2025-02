Técnico do Arsenal expõe grupo e desiste de título da Premier League

Mesmo vice-líder da Premier League, o técnico Mikel Arteta, do Arsenal, demonstrou insatisfação com a derrota por 1 a 0 para o West Ham, no Emirates Stadium, pela 26ª rodada da competição. Em coletiva após o jogo, o treinador espanhol desabafou que o título parece ser apenas uma questão de tempo para o Liverpool.

Com tantos lesionados em seu sistema ofensivo, Arteta foi perguntado se os desfalques foram fundamentais para o revés diante do West Ham. Entretanto, o técnico cobrou o nível de intensidade dos Gunners.

- Muito desapontado, obviamente muito bravo também. Não atingimos os níveis hoje e sou muito responsável por isso. Não chegamos nem perto dos níveis que temos que atingir para ter a oportunidade de ganhar uma Premier League. Fomos muito consistentes (na temporada), mas o futebol tem a ver com o que se faz hoje - afirma Arteta.

O time comandado por Arteta viu a boa sequência de 15 jogos sem derrota na competição chegar ao fim. Resta saber se os Gunners ainda terão fôlego para buscar um milagre e ficar com a taça da Premier League, o que não acontece desde 2003/04.

Como está a tabela do Arsenal na Premier League?

Com a derrota, o Arsenal se manteve com 53 pontos, oito a menos que o líder Liverpool. Os Reds podem disparar ainda mais no Campeonato Inglês caso vençam o City neste domingo (23), às 13h30 (horário de Brasília), fora de casa.