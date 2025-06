Técnico da Polônia responde sobre aposentadoria de Lewandowski

A novela entre Lewandowski e a seleção da Polônia parece longe do fim. Maior artilheiro da história do país, o atacante do Barcelona resolveu se aposentar do time nacional. O anúncio veio após conflitos com o treinador Michal Probierz, em relação à braçadeira de capitão. Apontado como culpado, o comandante da seleção quebrou o silêncio sobre a aposentadoria do astro.

Mais um capítulo entre Lewandowski, Polônia e Michael Probierz foi ao ar. Desta vez, após ser apontado pela Federação Polonesa como responsável pela aposentadoria do camisa 9, o treinador se defendeu e apresentou sua versão sobre o conflito.

- Decidi que haveria uma mudança de capitão. Era um bom momento para ceder a braçadeira a outra pessoa. Lewandowski queria que anunciasse publicamente a mudança de capitão, o que eu não concordei.

Lewandowski, atacante da Polônia, comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

O comandante também afirmou que soube da decisão do jogador pela mídia, sem qualquer aviso prévio por parte de Lewandowski ou da Federação, o que o surpreendeu.

- Fiquei sabendo da decisão da aposentadoria de Lewandowski pelos jornais. Ninguém lhe fechou as portas da seleção.

Federação da Polônia e Lewandowski culpam Michal Probierz

A Federação Polonesa de Futebol atribuiu a Probierz a responsabilidade pela saída de Robert Lewandowski da seleção. O treinador decidiu retirar a braçadeira de capitão do centroavante do Barcelona, o que teria provocado a reação do jogador.

- Em relação às informações veiculadas na mídia de que o conselho da seleção polonesa foi o iniciador da mudança do capitão da seleção, a Federação Polonesa de Futebol nega veementemente essas informações. Não houve reunião entre o técnico Michał Probierz e o conselho da equipe, e a decisão foi tomada exclusivamente pelo treinador - publicou a Federação.

Na última segunda-feira, Lewandowski anunciou que não voltará a atuar pela seleção enquanto Michał Probierz estiver no comando. Em entrevista ao Sportowe Fakty, o jogador relatou ter se sentido traído pelo descumprimento de acordos.

- Não cumpriu nossos acordos e por isso me surpreendeu. Recebi uma chamada surpresa do treinador com a informação de que havia decidido me tirar a braçadeira. A conversa durou poucos minutos. A forma como eles me comunicaram me surpreendeu muito - afirmou Lewandowski.

Robert Lewandowski é considerado o maior jogador da história da Polônia. Ele é o atleta com mais partidas (157) e mais gols (84) pela seleção nacional do país.

