Técnico da Itália esbanja otimismo e já pensa na Copa do Mundo: ‘É uma obrigação’

Luciano Spalletti pode levar a Itália ao mata-mata da Liga das Nações já nesta Data Fifa (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 07:15 • Roma (ITA)

A Itália sequer está classificada para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, mas seu treinador, Luciano Spalletti, já pensa na Copa do Mundo. Pelo menos foi o que o próprio deixou claro em coletiva pré-jogo na última quarta-feira (9).

➡️ Data Fifa pode encaminhar primeiros classificados na Liga das Nações

➡️ Confira os principais destaques e a agenda da Data Fifa de outubro

No decorrer da entrevista, o italiano deixou claro que a decepção da última Eurocopa, quando a Azzurra foi eliminada de maneira precoce nas oitavas de final para a Suíça, foi apenas um acidente de percurso. O técnico ainda fez questão de exaltar seus jogadores, preparando terreno para falar sobre o principal objetivo de seu trabalho: o Mundial de 2026.

- Vi as mesmas coisas em comparação com o mês passado (última Data Fifa, em setembro) e isso nos dá esperança para o futuro. Estou confiante no que esses rapazes podem fazer, encontrei eles cheios de vontade e energia como em setembro. Tenho a sensação de lidar com homens que querem mostrar do que são feitos - começou o técnico, antes de falar sobre a Copa do Mundo.

- Sentimos isso (classificação para a Copa do Mundo) como uma obrigação. É o que construiu a nossa história e fez muitas pessoas felizes. Participar é muito importante para nós, mas não deve se tornar uma obsessão ou uma pressão. Devemos fazer experiências, mas estamos no caminho certo.

As experiências a que Spalletti se refere está na montagem do elenco. Durante a Eurocopa, por exemplo, o técnico mudou o sistema tático de sua equipe, trocando o sistema com três zagueiros por uma defesa com linha de quatro. Posteriormente, a troca foi considerada um erro pelo próprio treinador, que assumiu sua culpa.

Elenco da Itália usa a Liga das Nações para se recuperar da eliminação precoce na última Eurocopa (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Alguns jogadores também perderam espaço com o técnico desde o fim da competição continental. Casos de Federico Chiesa, do Liverpool, e Matia Zaccagni, da Lazio. A fim de evitar polêmicas, Spalletti deixou as portas abertas para ambos, e ainda justificou outras ausências sentidas.

- Não sacrificamos ninguém, não queremos matar ninguém. Preferir, já é diferente. Zaccagni pediu para ficar de fora porque tem um problema para resolver. Chiesa não está bem, Zaniolo voltou a jogar agora apenas, continuamos acompanhando o (Matteo) Politano e sabemos tudo, até o que vocês não sabem.

Itália e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. A Azzurra lidera o Grupo 2 da Divisão A, com seis pontos. Seus rivais, por outro lado, ocupam a terceira posição na tabela com apenas três pontos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional