Data Fifa pode encaminhar primeiros classificados na Liga das Nações

Inglaterra, Portugal e Itália podem encaminhar situação na Liga das Nações (Foto: Adrian Dennis / AFP; Franck Fife / AFP; Franck Fife / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 04:15 • Redação do Lance!

A Data Fifa do mês de outubro tem início nesta quinta-feira (10), com os jogos da terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. Estes duelos devem encaminhar os primeiros classificados para as quartas de final da competição.

➡️ Confira os principais destaques e a agenda da Data Fifa de outubro

Na Divisão A do torneio, por exemplo, três seleções se encontram atualmente com 100% de aproveitamento. São as líderes dos grupos 1, 2 e 4: Portugal, Itália e Dinamarca, respectivamente. Uma vitória levaria essas equipes a nove pontos na tabela já encaminharia a classificação ao mata-mata.

O Grupo 3 é o único cujo líder não tem seis pontos, já que Alemanha e Holanda empataram na primeira rodada. Assim, caso as duas equipes vençam seus primeiros jogos nesta Data Fifa, abririam vantagem de seis pontos sobre as demais equipes do grupo, deixando assim suas respectivas classificações bem adiantadas.

Ainda na Divisão A, por outro lado, vale destacar a situação da Espanha. Por ter tropeçado na primeira rodada, quando empatou por 0 a 0 com a Sérvia, os atuais campeões da Eurocopa ocupam hoje a segunda posição do Grupo 4, liderado pela Dinamarca, que tem seis pontos.

As duas seleções se enfrentam justamente no primeiro jogo da Data Fifa, o que dá um ar de decisão para o confronto: em caso de vitória da "Roja", o grupo pode ficar embolado, especialmente se o duelo entre Sérvia e Suíça tiver um vencedor; porém, caso a Dinamarca conquiste os três pontos, a Espanha passa a se ver em situação delicada pensando na liderança do grupo - vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo disputa o mata-mata.

Espanha pode se complicar na Liga das Nações se não vencer o jogo da terceira rodada diante da Dinamarca (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Há também o caso da Inglaterra, outra seleção gigante do Velho Continente, para quem a vitória na terceira rodada se torna ainda mais importante: disputando a Divisão B (segunda divisão) da Liga das Nações, a equipe britânica só garante o acesso para a Divisão A caso termine na primeira posição de seu grupo.

Os Three Lions têm seis pontos e iniciam a terceira rodada na vice-liderança da chave. Isso porque a Grécia, sua primeira adversária da Data Fifa, tem a mesma pontuação e está em primeiro por conta do saldo de gols (5 a 4).

Inglaterra precisa terminar a Liga das Nações na liderança do grupo para garantir vaga na Divisão A (Foto: PAUL FAITH / AFP)

Veja os principais jogos da terceira rodada da Liga das Nações da Uefa

3ª rodada

Israel x França - 10/10 (quinta-feira) - 15h45 (de Brasília)

Itália x Bélgica - 10/10 (quinta-feira) - 15h45 (de Brasília)

Inglaterra x Grécia - 10/10 (quinta-feira) - 15h45 (de Brasília)

Hungria x Holanda - 11/10 (sexta-feira) - 15h45 (de Brasília)

Bósnia e Hezergovina x Alemanha - 11/10 (sexta-feira) - 15h45 (de Brasília)

Polônia x Portugal - 12/10 (sábado) - 15h45 (de Brasília)

Espanha x Dinamarca - 12/10 (sábado) - 15h45 (de Brasília)

4ª rodada

Finlândia x Inglaterra - 13/10 (domingo) - 13h (de Brasília)

Itália x Israel - 14/10 (segunda-feira) - 15h45 (de Brasília)

Bélgica x França - 14/10 (segunda-feira) - 15h45 (de Brasília)

Alemanha x Holanda - 14/10 (segunda-feira) - 15h45 (de Brasília)

Espanha x Sérvia - 15/10 (terça-feira) - 15h45 (de Brasília)

Escócia x Portugal - 15/10 (terça-feira) - 15h45 (de Brasília)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional