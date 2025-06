Aos 17 anos, Lamine Yamal sofre muitas críticas por seu estilo de jogo e provocações adversários. Ao programa espanhol El Partidazo de Cope, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, falou sobre o craque da seleção espanhola e saiu em defesa do jogador: "Ele vai completar 18 anos e tem que se divertir, é preciso ser inteligente e se divertir quando é hora de se divertir e trabalhar quando é hora de trabalhar".

Sem ter completado a maioridade, o jogador é um dos favoritos a conquistar a próxima Bola de Ouro após uma temporada de destaque pelo Barcelona. Mas o bom desempenho durante um ano inteiro pode ser apagado pelos críticos em uma única partida, como foi na final da Nations League, perdida pela Espanha para Portugal com atuação apagada de Yamal.

— É necessário fazer um trabalho de proteção com Lamine. Todos vemos que é um jogador especial, mas tudo tem um processo. Todos podemos ver que Lamine Yamal tem o potencial para se tornar um grande jogador. É genial, mas isso significa mais do que apenas isso. Como eu digo, lendário — mas tudo leva tempo. Ele tem isso muito claro, está focado, acho que é muito maduro para a idade que tem. Sabe o que tem nas mãos, estaríamos fazendo um grande desserviço se só o bajulássemos e déssemos elogios constantes.

O técnico da Espanha ainda fez questão de lembrar que Yamal ainda é um jovem e tem muito a aprender.

— Estamos nesse processo de formação. Ninguém nasce sabendo tudo, temos que ensiná-lo e guiá-lo. Agora tudo está a favor, mas às vezes a vida te golpeia e te coloca de joelhos — completou.

Veja mais da entrevista de Luis de la Fuente sobre Yamal

— A cada ano será mais difícil para Lamine. A exigência é muito maior. Os adversários vão colocar mais resistência. A cada dia será mais difícil, mas não apenas pelo que enfrentará, e sim pela sua própria exigência. A cada dia ele tem que render mais, buscar chegar mais alto. Ouvi dizer que ao Lamine falta gol… minha nossa… Eu disse: vivo em um mundo de marcianos.

Lamine Yamal comemora gol marcado pela Espanha de Luis de la Fuente sobre a França, na Nations League (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

— Eu falo com ele quando está conosco. Se alguma vez teve algum problema físico, aí sim me preocupo e falo com os jogadores, para saber se precisam de ânimo. Em qualquer outro caso, não. Não quero interferir em nada. Eles são jogadores do clube, mas aqui são jogadores da seleção — analisou o técnico da Espanha.

