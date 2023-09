Rubiales está sendo acusado por alguns órgãos de ter cometido violência sexual contra Jennifer Hermoso, da seleção feminina, após dar um beijo na craque durante a premiação do título da Copa do Mundo. Em assembleia, o chefe foi aplaudido por De La Fuente após afirmar que não pediria demissão de seu cargo, em cena que acabou marcando de forma negativa o técnico aos olhos do público.