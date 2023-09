Não há opção de compra no contrato de Lenglet com o clube, sendo obrigatório neste momento o retorno à Catalunha ao fim do primeiro semestre de 2024. O zagueiro, vestindo a camisa 17, chega para suprir a lesão de Tyrone Mings, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e ficará fora de boa parte da temporada.