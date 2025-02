O clima pela disputa do título da La Liga vem pegando fogo. Além dos confrontos em campo, os bastidores do futebol espanhol tem sido quente e marcado por muita hostilidade. Neste domingo, após ter sido chamado de "clube chorão", pelo presidente da La Liga, a torcida do Real Madrid se manifestou em cânticos na partida contra o Girona, e clamou para Javier Tebas: "pare de nos roubar".

O protesto foi feito neste domingo (23), no jogo contra o Girona, pela La Liga. Os protestos começaram ainda antes do apito inicial, quando ambos os times posaram juntos para foto com um banner escrito "Respeito pelo Árbitro, Respeito pelo Futebol". Neste momento, os torcedores do Real Madrid entoaram "Corrupção na Federação".

Esse, porém, não foi a única manifestação contra a arbitragem na partida. No decorrer do jogo, Javier Tebas, presidente da La Liga, foi o grande alvo da torcida do Real Madrid. A torcida, em cânticos, gritaram: "Temos que piratear, temos que piratear, temos que piratear, para que Tebas pare de nos roubar."

Embate entre Javier Tebas e Real Madrid

O Real Madrid, no dia 17 de fevereiro, se reuniu com o Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha para questionar decisões recentes de árbitros em seus jogos. Uma das reclamações foi sobre o lance polêmico no duelo com o Espanyol, onde Carlos Romero acertou um forte carrinho em Mbappé, recebendo apenas cartão amarelo. A seguir, o lateral anotou o gol de empate do confronto, o que teria deixado o Real Madrid furioso.

Outra reclamação foi sobre o empate com o Osasuna, onde o Real Madrid questionou três pênaltis ignorados e a expulsão de Bellingham por falar um palavrão em inglês. Supostamente, o árbitro do jogo, Munuera Montero, teria entendido de maneira equivocada a fala do jogador, e sacou o cartão vermelho imediatamente e expulsando o meio-campista.

Após a reclamação, Javier Tebas deu fortes declarações sobre o clube em entrevista ao jornal "The Athletic". O presidente da La Liga afirmou que o Real Madrid é um clube "chorão":

- O Real Madrid é um clube chorão. A esposa do representante do Real Madrid e delegado do campo (Santiago Bernabéu), Megía Dávila, trabalha no comitê de arbitragem, mas ninguém levantou preocupações sobre um conflito de interesses como fizeram com Munuera Montero - afirmou Javier Tebas, presidente da La Liga

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

Entre as reclamações do Real Madrid, uma se destacou nos jornais espanhóis. O clube teria questionado um conflito de interesses do designador da arbitragem na Espanha, já que Munuera Montero, responsável pela expulsão de Bellingham, teria relações com outros clubes. Em resposta, Javier Tebas ironizou o clube:

- O Real Madrid é um clube que chora, chora o dia todo. Eles choram pelo fim de semana, vão chorar pelo fim de semana seguinte e é tudo culpa de uma conspiração - disse o presidente da La Liga.