- A Fifa irá agora analisar a decisão em coordenação com a Uefa, as outras confederações e as federações-membro antes de comentar mais. Em linha com os seus estatutos, acreditamos firmemente na natureza específica do desporto, incluindo a estrutura piramidal – que é sustentada pelo mérito esportivo – e os princípios do equilíbrio competitivo e da solidariedade financeira. O futebol deve a sua longa e bem-sucedida história aos princípios acima mencionados, que a Fifa, as confederações e as associações membros continuarão a promover no futuro, no interesse de todos os adeptos do futebol em todo o mundo - comunicou a entidade máxima do futebol mundial.