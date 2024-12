Depois do bronze em Paris 2024, medalhistas olímpicas aproveitam férias nos EUA

Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Flávia Saraiva, medalhistas de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, curtiram as férias juntas em Orlando, nos Estados Unidos. A ginasta Lorrane publicou em seu Instagram, na última segunda (16) um álbum de fotos da viagem para os parques na Universal.

Durante a estadia em Orlando, as atletas exploraram atrações dos parques, incluindo encontros com personagens de "Meu Malvado Favorito", o Grinch, além de experiências com os sucessos de Jurassic Park e Harry Potter.

Lorrane abriu sua galeria de fotos e revelou a alegria de passar as férias com as ginastas brasileiras.

- Estar nos parques da Universal é um sonho e dividir essa experiência com as meninas tornou a viagem ainda mais especial. Ansiosa já pra próxima - escreveu a atleta em seu Instagram.

Flavinha completou nos comentários: "Foi incrível esses momentos".

Rebeca Andrade e medalhistas olímpicas curtem férias em Orlando (Foto: Reprodução/ Instagram)

