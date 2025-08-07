menu hamburguer
Supercomputador prevê campeão da Premier League 2025/26; veja tabela completa

Liverpool é o principal favorito para vencer a próxima edição da competição

Liverpool - Premier League
imagem cameraLiverpool foi campeão da última Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)
Pedro Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
05:00
A Premier League 2025/26 ainda não teve seu início, mas a disputa pelo título já tem um favorito, segundo a supercomputador da Opta: o Liverpool. Atual campeão, o time agora comandado por Arne Slot aparece com 28,5% de chances de conquistar novamente o Campeonato Inglês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Reforçado, o Liverpool já gastou mais de 320 milhões de euros em contratações, com Ekitike, Wirtz, Kerkez e Frimpong chegando para compor o elenco dos Reds. Além disso, o time ainda busca um novo reforço, e os nomes de Isak e Barcola já foram veículados.

O segundo principal candidato ao título, segundo a análise da Opta, é o Arsenal de Mikel Arteta, com 24,2% de probabilidade. A equipe londrina se fortaleceu com contratações como Martín Zubimendi e Viktor Gyokeres, e busca voltar ao topo após boas campanhas nas últimas temporadas.

Já o Manchester City, após uma temporada sem títulos e sem grandes reforços - com exceção do retorno de Rodri, recuperado de lesão grave no joelho - aparece apenas na terceira posição entre os favoritos, com 18,8% de chances.

Fechando o top-4, o Chelsea aparece com apenas 8,4% de probabilidade de conquistar a Premier League.

Do outro lado da tabela, a previsão da supercomputador aponta os principais candidatos ao rebaixamento: Sunderland (66,4%), Leeds (48%) e Burnley (45,9%) são os clubes com mais risco de queda para a Championship, segunda divisão inglesa.

Veja a tabela final da Premier League 2025/26, segundo previsão da Opta

Previsão da tabela da Premier League 2025/26 (Foto: Reprodução/Opta)
Previsão da tabela da Premier League 2025/26 (Foto: Reprodução/Opta)

De acordo com previsão da Opta, o Manchester United deve ficar na 12ª colocação da próxima edição da Premier League. Os Red Devils fizeram uma última temporada desastrosa, terminando em 15º na tabela com 42 pontos. O time comandado por Rúben Amorim perdeu 18 partidas e venceu apenas 11. Mesmo com as contratações de Matheus Cunha e Mbeumo, o supermoputador não está esperançoso com o United.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

