menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Supercomputador faz previsões para os jogos da Champions League

30 dos 36 times ainda não definiram o destino na primeira fase da competição

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
05:00
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
imagem cameraTaça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Todos os 18 jogos da oitava e última rodada da fase de liga da Champions League serão realizados ao mesmo tempo, nesta quarta-feira (28). Em clima de decisão, em que 30 dos 36 times ainda não definiram o destino na primeira fase da competição, o Supercomputador da Opta analisou todos os confrontos que definirão os oito classificados diretos para as oitavas de final e as equipes que disputarão os playoffs.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Até o momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique têm vaga assegurada no G8, enquanto Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat já estão matematicamente eliminados.

continua após a publicidade

Confrontos de destaque e chances de classificação

Um dos duelos mais aguardados da noite ocorre em Paris, onde o atual campeão Paris Saint-Germain recebe o Newcastle. O vencedor deste confronto deve garantir vaga no G8, enquanto o perdedor terá que se contentar com os playoffs. Segundo o supercomputador, o PSG é favorito com 61,4% de chances de vitória, contra apenas 18,8% dos ingleses.

Já o Manchester City, vindo de uma derrota surpreendente para o Bodø/Glimt, precisa se recuperar em casa contra o Galatasaray. A equipe de Pep Guardiola tem 73,3% de probabilidade de vencer, mantendo vivas as esperanças de classificação direta, calculadas em 61,2%.

continua após a publicidade
Haaland em ação na derrrota do Manchester City para o Bodo/Glimt (Foto: Fedrik Varfjell/AFP)
Haaland em ação na derrrota do Manchester City para o Bodo/Glimt (Foto: Fedrik Varfjell/AFP)

O Barcelona vive situação semelhante, estando atualmente fora do G8 pelo saldo de gols. Os catalães enfrentam o Copenhague em um cenário favorável, tendo vencido em 78,5% das simulações da inteligência artificial. No entanto, a vitória por si só pode não bastar, exigindo que a equipe monitore outros resultados e cuide do saldo de gols.

Enquanto isso, o Sporting, embalado por uma vitória sobre o PSG, terá uma tarefa difícil na Espanha contra o Athletic Club. O time basco aparece com 43,3% de chances de vitória, contra 30% da equipe portuguesa.

O cenário para os demais gigantes e ingleses

Entre os clubes ingleses, o Chelsea enfrenta um desafio tenso em Nápoles contra o Napoli. Os Blues têm um leve favoritismo de 40,5% e uma vitória garantiria a vaga direta, além de possivelmente eliminar os italianos. O Tottenham, por sua vez, viaja para a Alemanha para encarar o Eintracht Frankfurt com 48,3% de chances de triunfo, buscando repetir o sucesso que teve no mesmo estádio na temporada passada.

Já o Arsenal, único time com campanha perfeita até aqui, busca fazer história contra o eliminado Kairat; os Gunners possuem a maior probabilidade de vitória da rodada, com impressionantes 85,4%, seguidos de perto pelo Liverpool, que tem 79,6% de chances contra o Qarabag.

Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

No restante da Champions League, a disputa segue acirrada. A Inter de Milão, atual vice-campeã, é ligeiramente favorita (37,9%) em seu duelo fora de casa contra o Borussia Dortmund. Já a Juventus precisa vencer o Mônaco (43,8% de chance) e torcer por uma combinação improvável de resultados para entrar no G8, enquanto o Real Madrid tem a situação mais confortável, precisando apenas confirmar seu favoritismo (53,2%) contra o Benfica em Lisboa para carimbar o passaporte para as oitavas. O Atlético de Madrid também joga em casa com amplo favoritismo (68,3%) sobre o Bodø/Glimt, necessitando dos três pontos para subir na tabela.

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

1

Arsenal

21

7

7

0

0

20

2

18

100

2

Bayern de Munique

18

7

6

0

1

20

7

13

85

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

71

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

71

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

66

6

Paris Saint-Germain

13

7

4

1

2

20

10

10

61

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

61

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

61

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

61

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

61

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

61

12

Atlético de Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

61

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

61

14

Internazionale

12

7

4

0

3

13

7

6

57

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

57

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

52

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

47

18

Qarabag

10

7

3

1

3

13

15

-2

47

19

Olympique de Marselha

9

7

3

0

4

11

11

0

42

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

42

21

Monaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

42

22

PSV Eindhoven

8

7

2

2

3

15

14

1

38

23

Athletic Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

38

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

38

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

38

26

Copenhagen

7

7

2

1

4

12

17

-5

33

27

Club Brugge

6

7

1

3

3

12

14

-2

28

28

Bodö/Glimt

6

7

2

0

5

6

10

-4

28

29

Benfica

6

7

1

3

3

4

10

-6

28

30

Pafos

6

7

2

0

5

7

17

-10

28

31

Union Saint-Gilloise

6

7

2

0

5

7

19

-12

28

32

Ajax

4

7

1

1

5

10

19

-9

19

33

Eintracht Frankfurt

3

7

0

3

4

4

15

-11

14

34

Slavia Praga

1

7

0

1

6

5

15

-10

4

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

Legenda das colunas:

    1.
  1. P = Pontos
    2. 2.
  2. J = Jogos
    3. 3.
  3. V = Vitórias
    4. 4.
  4. E = Empates
    5. 5.
  5. D = Derrotas
    6. 6.
  6. GP = Gols Pró
    7. 7.
  7. GC = Gols Contra
    8. 8.
  8. SG = Saldo de Gols
    9. 9.
  9. % = Aproveitamento

Última rodada - Champions League

  1. Athletic Bilbao x Sporting
  2. Liverpool x Qarabağ
  3. Barcelona x Copenhagen
  4. Monaco x Juventus
  5. Ajax x Olympiacos
  6. PSG x Newcastle
  7. Borussia Dortmund x Inter de Milão
  8. Napoli x Chelsea
  9. Eintracht Frankfurt x Tottenham
  10. Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
  11. Bayer Leverkusen x Villarreal
  12. Arsenal x Kairat
  13. Pafos x Slavia Praga
  14. Manchester City x Galatasaray
  15. Club Brugge x Olympique de Marselha
  16. Benfica x Real Madrid
  17. Union Berlin x Atalanta
  18. PSV x Bayern

Calendário 📆

  • Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
  • Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
  • Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
  • Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
  • Final: 30 de maio (Budapeste)
Taça - Champions League
Taça da Champions League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias