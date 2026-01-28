Supercomputador faz previsões para os jogos da Champions League

Todos os 18 jogos da oitava e última rodada da fase de liga da Champions League serão realizados ao mesmo tempo, nesta quarta-feira (28). Em clima de decisão, em que 30 dos 36 times ainda não definiram o destino na primeira fase da competição, o Supercomputador da Opta analisou todos os confrontos que definirão os oito classificados diretos para as oitavas de final e as equipes que disputarão os playoffs.

Até o momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique têm vaga assegurada no G8, enquanto Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat já estão matematicamente eliminados.

Confrontos de destaque e chances de classificação

Um dos duelos mais aguardados da noite ocorre em Paris, onde o atual campeão Paris Saint-Germain recebe o Newcastle. O vencedor deste confronto deve garantir vaga no G8, enquanto o perdedor terá que se contentar com os playoffs. Segundo o supercomputador, o PSG é favorito com 61,4% de chances de vitória, contra apenas 18,8% dos ingleses.

Já o Manchester City, vindo de uma derrota surpreendente para o Bodø/Glimt, precisa se recuperar em casa contra o Galatasaray. A equipe de Pep Guardiola tem 73,3% de probabilidade de vencer, mantendo vivas as esperanças de classificação direta, calculadas em 61,2%.

Haaland em ação na derrrota do Manchester City para o Bodo/Glimt (Foto: Fedrik Varfjell/AFP)

O Barcelona vive situação semelhante, estando atualmente fora do G8 pelo saldo de gols. Os catalães enfrentam o Copenhague em um cenário favorável, tendo vencido em 78,5% das simulações da inteligência artificial. No entanto, a vitória por si só pode não bastar, exigindo que a equipe monitore outros resultados e cuide do saldo de gols.

Enquanto isso, o Sporting, embalado por uma vitória sobre o PSG, terá uma tarefa difícil na Espanha contra o Athletic Club. O time basco aparece com 43,3% de chances de vitória, contra 30% da equipe portuguesa.

O cenário para os demais gigantes e ingleses

Entre os clubes ingleses, o Chelsea enfrenta um desafio tenso em Nápoles contra o Napoli. Os Blues têm um leve favoritismo de 40,5% e uma vitória garantiria a vaga direta, além de possivelmente eliminar os italianos. O Tottenham, por sua vez, viaja para a Alemanha para encarar o Eintracht Frankfurt com 48,3% de chances de triunfo, buscando repetir o sucesso que teve no mesmo estádio na temporada passada.

Já o Arsenal, único time com campanha perfeita até aqui, busca fazer história contra o eliminado Kairat; os Gunners possuem a maior probabilidade de vitória da rodada, com impressionantes 85,4%, seguidos de perto pelo Liverpool, que tem 79,6% de chances contra o Qarabag.

Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

No restante da Champions League, a disputa segue acirrada. A Inter de Milão, atual vice-campeã, é ligeiramente favorita (37,9%) em seu duelo fora de casa contra o Borussia Dortmund. Já a Juventus precisa vencer o Mônaco (43,8% de chance) e torcer por uma combinação improvável de resultados para entrar no G8, enquanto o Real Madrid tem a situação mais confortável, precisando apenas confirmar seu favoritismo (53,2%) contra o Benfica em Lisboa para carimbar o passaporte para as oitavas. O Atlético de Madrid também joga em casa com amplo favoritismo (68,3%) sobre o Bodø/Glimt, necessitando dos três pontos para subir na tabela.

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 18 100 2 Bayern de Munique 18 7 6 0 1 20 7 13 85 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 11 71 4 Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 6 71 5 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 8 66 6 Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 10 61 7 Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 10 61 8 Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 6 61 9 Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 5 61 10 Sporting 13 7 4 1 2 14 9 5 61 11 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 4 61 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13 3 61 13 Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 1 61 14 Internazionale 12 7 4 0 3 13 7 6 57 15 Juventus 12 7 3 3 1 14 10 4 57 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 4 52 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 47 18 Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 47 19 Olympique de Marselha 9 7 3 0 4 11 11 0 42 20 Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 42 21 Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 42 22 PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14 1 38 23 Athletic Bilbao 8 7 2 2 3 7 11 -4 38 24 Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13 -5 38 25 Napoli 8 7 2 2 3 7 12 -5 38 26 Copenhagen 7 7 2 1 4 12 17 -5 33 27 Club Brugge 6 7 1 3 3 12 14 -2 28 28 Bodö/Glimt 6 7 2 0 5 6 10 -4 28 29 Benfica 6 7 1 3 3 4 10 -6 28 30 Pafos 6 7 2 0 5 7 17 -10 28 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 19 -12 28 32 Ajax 4 7 1 1 5 10 19 -9 19 33 Eintracht Frankfurt 3 7 0 3 4 4 15 -11 14 34 Slavia Praga 1 7 0 1 6 5 15 -10 4 35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 19 -14 4 36 Kairat 1 7 0 1 6 5 19 -14 4

Legenda das colunas:

1 . P = Pontos 2 . J = Jogos 3 . V = Vitórias 4 . E = Empates 5 . D = Derrotas 6 . GP = Gols Pró 7 . GC = Gols Contra 8 . SG = Saldo de Gols 9 . % = Aproveitamento

Última rodada - Champions League

Athletic Bilbao x Sporting Liverpool x Qarabağ Barcelona x Copenhagen Monaco x Juventus Ajax x Olympiacos PSG x Newcastle Borussia Dortmund x Inter de Milão Napoli x Chelsea Eintracht Frankfurt x Tottenham Atlético de Madrid x Bodø/Glimt Bayer Leverkusen x Villarreal Arsenal x Kairat Pafos x Slavia Praga Manchester City x Galatasaray Club Brugge x Olympique de Marselha Benfica x Real Madrid Union Berlin x Atalanta PSV x Bayern

Calendário 📆

Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro

28 de janeiro Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro

17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março

10 e 11 de março; 17 e 18 de março Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril

7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio

28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio Final: 30 de maio (Budapeste)

Taça da Champions League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

