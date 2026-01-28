Supercomputador faz previsões para os jogos da Champions League
30 dos 36 times ainda não definiram o destino na primeira fase da competição
Todos os 18 jogos da oitava e última rodada da fase de liga da Champions League serão realizados ao mesmo tempo, nesta quarta-feira (28). Em clima de decisão, em que 30 dos 36 times ainda não definiram o destino na primeira fase da competição, o Supercomputador da Opta analisou todos os confrontos que definirão os oito classificados diretos para as oitavas de final e as equipes que disputarão os playoffs.
Até o momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique têm vaga assegurada no G8, enquanto Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat já estão matematicamente eliminados.
Confrontos de destaque e chances de classificação
Um dos duelos mais aguardados da noite ocorre em Paris, onde o atual campeão Paris Saint-Germain recebe o Newcastle. O vencedor deste confronto deve garantir vaga no G8, enquanto o perdedor terá que se contentar com os playoffs. Segundo o supercomputador, o PSG é favorito com 61,4% de chances de vitória, contra apenas 18,8% dos ingleses.
Já o Manchester City, vindo de uma derrota surpreendente para o Bodø/Glimt, precisa se recuperar em casa contra o Galatasaray. A equipe de Pep Guardiola tem 73,3% de probabilidade de vencer, mantendo vivas as esperanças de classificação direta, calculadas em 61,2%.
O Barcelona vive situação semelhante, estando atualmente fora do G8 pelo saldo de gols. Os catalães enfrentam o Copenhague em um cenário favorável, tendo vencido em 78,5% das simulações da inteligência artificial. No entanto, a vitória por si só pode não bastar, exigindo que a equipe monitore outros resultados e cuide do saldo de gols.
Enquanto isso, o Sporting, embalado por uma vitória sobre o PSG, terá uma tarefa difícil na Espanha contra o Athletic Club. O time basco aparece com 43,3% de chances de vitória, contra 30% da equipe portuguesa.
O cenário para os demais gigantes e ingleses
Entre os clubes ingleses, o Chelsea enfrenta um desafio tenso em Nápoles contra o Napoli. Os Blues têm um leve favoritismo de 40,5% e uma vitória garantiria a vaga direta, além de possivelmente eliminar os italianos. O Tottenham, por sua vez, viaja para a Alemanha para encarar o Eintracht Frankfurt com 48,3% de chances de triunfo, buscando repetir o sucesso que teve no mesmo estádio na temporada passada.
Já o Arsenal, único time com campanha perfeita até aqui, busca fazer história contra o eliminado Kairat; os Gunners possuem a maior probabilidade de vitória da rodada, com impressionantes 85,4%, seguidos de perto pelo Liverpool, que tem 79,6% de chances contra o Qarabag.
No restante da Champions League, a disputa segue acirrada. A Inter de Milão, atual vice-campeã, é ligeiramente favorita (37,9%) em seu duelo fora de casa contra o Borussia Dortmund. Já a Juventus precisa vencer o Mônaco (43,8% de chance) e torcer por uma combinação improvável de resultados para entrar no G8, enquanto o Real Madrid tem a situação mais confortável, precisando apenas confirmar seu favoritismo (53,2%) contra o Benfica em Lisboa para carimbar o passaporte para as oitavas. O Atlético de Madrid também joga em casa com amplo favoritismo (68,3%) sobre o Bodø/Glimt, necessitando dos três pontos para subir na tabela.
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1
Arsenal
21
7
7
0
0
20
2
18
100
2
Bayern de Munique
18
7
6
0
1
20
7
13
85
3
Real Madrid
15
7
5
0
2
19
8
11
71
4
Liverpool
15
7
5
0
2
14
8
6
71
5
Tottenham
14
7
4
2
1
15
7
8
66
6
Paris Saint-Germain
13
7
4
1
2
20
10
10
61
7
Newcastle
13
7
4
1
2
16
6
10
61
8
Chelsea
13
7
4
1
2
14
8
6
61
9
Barcelona
13
7
4
1
2
18
13
5
61
10
Sporting
13
7
4
1
2
14
9
5
61
11
Manchester City
13
7
4
1
2
13
9
4
61
12
Atlético de Madrid
13
7
4
1
2
16
13
3
61
13
Atalanta
13
7
4
1
2
10
9
1
61
14
Internazionale
12
7
4
0
3
13
7
6
57
15
Juventus
12
7
3
3
1
14
10
4
57
16
Borussia Dortmund
11
7
3
2
2
19
15
4
52
17
Galatasaray
10
7
3
1
3
9
9
0
47
18
Qarabag
10
7
3
1
3
13
15
-2
47
19
Olympique de Marselha
9
7
3
0
4
11
11
0
42
20
Bayer Leverkusen
9
7
2
3
2
10
14
-4
42
21
Monaco
9
7
2
3
2
8
14
-6
42
22
PSV Eindhoven
8
7
2
2
3
15
14
1
38
23
Athletic Bilbao
8
7
2
2
3
7
11
-4
38
24
Olympiacos
8
7
2
2
3
8
13
-5
38
25
Napoli
8
7
2
2
3
7
12
-5
38
26
Copenhagen
7
7
2
1
4
12
17
-5
33
27
Club Brugge
6
7
1
3
3
12
14
-2
28
28
Bodö/Glimt
6
7
2
0
5
6
10
-4
28
29
Benfica
6
7
1
3
3
4
10
-6
28
30
Pafos
6
7
2
0
5
7
17
-10
28
31
Union Saint-Gilloise
6
7
2
0
5
7
19
-12
28
32
Ajax
4
7
1
1
5
10
19
-9
19
33
Eintracht Frankfurt
3
7
0
3
4
4
15
-11
14
34
Slavia Praga
1
7
0
1
6
5
15
-10
4
35
Villarreal
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
36
Kairat
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
Legenda das colunas:
- P = Pontos
- J = Jogos
- V = Vitórias
- E = Empates
- D = Derrotas
- GP = Gols Pró
- GC = Gols Contra
- SG = Saldo de Gols
- % = Aproveitamento
Última rodada - Champions League
- Athletic Bilbao x Sporting
- Liverpool x Qarabağ
- Barcelona x Copenhagen
- Monaco x Juventus
- Ajax x Olympiacos
- PSG x Newcastle
- Borussia Dortmund x Inter de Milão
- Napoli x Chelsea
- Eintracht Frankfurt x Tottenham
- Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
- Bayer Leverkusen x Villarreal
- Arsenal x Kairat
- Pafos x Slavia Praga
- Manchester City x Galatasaray
- Club Brugge x Olympique de Marselha
- Benfica x Real Madrid
- Union Berlin x Atalanta
- PSV x Bayern
Calendário 📆
- Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
- Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
- Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
- Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
- Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
- Final: 30 de maio (Budapeste)
