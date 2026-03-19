Atlético-MG tem grupo definido na Sul-Americana: Confira os adversários

Na noite desta quinta-feira (19) a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Atlético conheceu seus adversários na primeira fase da competição, confira.

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Na noite desta quinta-feira (19) a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Atlético conheceu seus adversários na primeira fase da competição, confira.

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O Galo está no Grupo B e enfrenta Cienciano, do Peru; Puerto Cabello, da Venezuela e Juventud do Uruguai.

GRUPO B

Atlético-MG

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud (URU)

O Atlético disputa a Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo. Em 2026, o Galo entra na competição com o objetivo de repetir a boa campanha da temporada passada, mas desta vez buscando um desfecho diferente: a conquista do título.

Em 2025, a equipe chegou à final, mas acabou sendo derrotada nos pênaltis pelo Lanús, ficando com o vice-campeonato. Agora, o clube tenta transformar a experiência recente em motivação para alcançar o troféu.

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Confira todos os grupos da Sul-Americana

GRUPO A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (EQU)

Alianza Atlético (PER)

GRUPO B

Atlético Mineiro

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud (URU)

GRUPO C

São Paulo

Millionarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

GRUPO D

Santos

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

GRUPO E

Racing (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente (BOL)

Botafogo (ARG)

GRUPO F

Grêmio

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

GRUPO G

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

GRUPO H

River Plate (ARG)

Red Bull Bragantino

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)



Calendário da Grande Conquista 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de out

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