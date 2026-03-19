Atlético-MG tem grupo definido na Sul-Americana: Confira os adversários
Sorteio foi realizado pela Conmebol nesta quinta-feira (19)
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Na noite desta quinta-feira (19) a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Atlético conheceu seus adversários na primeira fase da competição, confira.
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O Galo está no Grupo B e enfrenta Cienciano, do Peru; Puerto Cabello, da Venezuela e Juventud do Uruguai.
GRUPO B
Atlético-MG
Cienciano (PER)
Puerto Cabello (VEN)
Juventud (URU)
O Atlético disputa a Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo. Em 2026, o Galo entra na competição com o objetivo de repetir a boa campanha da temporada passada, mas desta vez buscando um desfecho diferente: a conquista do título.
Em 2025, a equipe chegou à final, mas acabou sendo derrotada nos pênaltis pelo Lanús, ficando com o vice-campeonato. Agora, o clube tenta transformar a experiência recente em motivação para alcançar o troféu.
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Confira todos os grupos da Sul-Americana
GRUPO A
América de Cali (COL)
Tigre (ARG)
Macará (EQU)
Alianza Atlético (PER)
GRUPO B
Atlético Mineiro
Cienciano (PER)
Puerto Cabello (VEN)
Juventud (URU)
GRUPO C
São Paulo
Millionarios (COL)
Boston River (URU)
O'Higgins (CHI)
GRUPO D
Santos
San Lorenzo (ARG)
Deportivo Cuenca (ECU)
Recoleta (PAR)
GRUPO E
Racing (ARG)
Caracas (VEN)
Independiente (BOL)
Botafogo (ARG)
GRUPO F
Grêmio
Palestino (CHI)
Montevideo City Torque (URU)
Deportivo Riestra (ARG)
GRUPO G
Olimpia (PAR)
Vasco da Gama
Audax Italiano (CHI)
Barracas Central (ARG)
GRUPO H
River Plate (ARG)
Red Bull Bragantino
Blooming (BOL)
Carabobo (VEN)
Calendário da Grande Conquista 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de out
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