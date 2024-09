Suíça x Espanha: como é o retrospecto do confronto?

Espanha estreou com empate contra a Sérvia (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 06:00 • Lancy (SUI)

Campeã na última temporada da Liga das Nações, Espanha enfrenta a Suíça neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Genebra, em Lancy, Suíça. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre Suíça e Espanha?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Raio-X: Suíça x Espanha

Em retrospecto dos confrontos entre as nações, a Espanha tem grande vantagem. As seleções se enfrentaram em campo em 25 oportunidades, com 17 vitórias para os atuais campeões da Liga das Nações e da Eurocopa de 2024, seis empates e apenas duas vitórias para os suíços.

A Seleção Espanhola já totalizou uma invencibilidade de 18 partidas, ao ficar sem perder para a Suíça por mais de seis décadas. "La Roja" chegou a vencer sete partidas consecutivas, quando os suíços conseguiram um empate. Vale lembrar que, dentro de casa, a Suíça jamais venceu a Espanha.

Quando o assunto é gol, a equipe espanhola conseguiu balançar a rede 51 vezes, contra os 21 gols marcados pela seleção suíça.

Embora vantagem história da Espanha, a última vez que as equipes dividiram o gramado foi em 2020, com vitória da Suíça por 2 a 1, também pela Liga das Nações. Além da liga europeia, as equipes seleções já se encaram em outras competições, como: Eurocopa, Copa do Mundo e as Eliminatórias, além dos amistosos.

Suíça e Espanha se enfrentaram pela última vez em 2022 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Informações gerais da partida

✅ FICHA TÉCNICA

SUÍÇA X ESPANHA

NATIONS LEAGUE - GRUPO 4 - 2ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Genebra, em Lancy (SUI)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Bastian Dankert (ALE)

➡️ Clique para assistir no Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Gregor Kobel; Manuel Akanji, Gregory Wüthrich e Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Freuler, Denis Zakaria e Aebischer; Fabian Rieder, Ruben Vargas e Embolo

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)

David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Oyarzabal.