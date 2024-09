Alemanha goleia e Holanda vence com Depay no estádio; veja como foi a rodada da Liga das Nações

Holanda começou a Liga das Nações com o pé direito (Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro

A primeira rodada da Liga das Nações da Uefa terminou neste sábado (7). Dos destaques da noite, Musiala liderou a goleada em 5 a 0 da Alemanha sobre a Hungria, em ótimo resultado na estreia. Com Depay acompanhando a partida na tribuna do Philips Stadium, casa do PSV, a Holanda bateu a Bósnia por 5 a 2. Mais cedo, a Inglaterra venceu a Irlanda por 2 a 0, em partida marcada por "lei do ex" de jogadores do English Team. Veja os resultados dos jogos deste sábado.

A Nations League 2024/25 conta com quatro divisões e chega à quarta edição do torneio. A Liga A, pelotão principal, tem como uma das principais atrações o Grupo 2, famoso Grupo da Morte, que conta com Bélgica, França, Israel e Itália.

✅ FICHA TÉCNICA

Jogos da Liga das Nações (7 de setembro)

Alemanha 5 x 0 Hungria

1ª rodada - Grupo A3

➡️ Com show de Musiala, Alemanha goleia a Hungria na estreia da Liga das Nações

Holanda 5 x 2 Bósnia

1ª rodada - Grupo A3

➡️ Reforço do Corinthians, Depay vai ao estádio ver a Holanda pela Liga das Nações

Geórgia 4 x 1 República Tcheca

1ª rodada - Grupo B1

Ucrânia 1 x 2 Albânia

1ª rodada - Grupo B1

Irlanda 0 x 2 Inglaterra

1ª rodada - Grupo B2

➡️ Com ‘lei do ex’ dupla, Inglaterra vence Irlanda pela Liga das Nações

Grécia 3 x 0 Finlândia

1ª rodada - Grupo B2

Ilhas Faroé 1 x 1 Macedônia do Norte

1ª rodada - Grupo C4

Armênia 4 x 1 Letônia

1ª rodada - Grupo C4

Moldova 2 x 0 Malta

1ª rodada - Grupo D2