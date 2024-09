Lateral ex-Botafogo entra em evidência após bom começo de temporada na Rússia

Fernando Costanza celebra gol pelo Krylya Sovetov (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

O lateral Fernando Costanza vive bom momento no exterior. Com passagem pelo Botafogo, o ítalo-brasileiro está atualmente no Krylya Sovetov, da Rússia, e tem ajudado sua equipe neste começo de temporada.

- Nas temporadas anteriores aconteceu da nossa equipe ter algumas lesões no decorrer do ano e eu acabei atuando algumas vezes como zagueiro, às vezes um pouco mais recuado… então acaba que isso influencia nos números de gols e assistências. Mas pra essa temporada tenho como objetivo pessoal superar essa marca. Em sete jogos já tenho dois gols e uma assistência, e espero poder contribuir com ainda mais - afirmou o defensor.

Fernando disse ainda acompanhar o futebol brasileiro mesmo após sua saída, e disse estar confiante no Glorioso para o restante de 2024. Além da experiência no Rio, passou por Lille e Sheriff Tiraspol antes de chegar ao futebol russo.

- Sempre acompanho, mesmo que não consiga assistir os jogos procuro ver os resultados, melhores momentos… Acho que Palmeiras e Flamengo são duas equipes que, às vezes até quando parece que não vão chegar, acabam beliscando algo. Mas atualmente o Botafogo pra mim é um dos favoritos para conquistar algum título essa temporada, por todo investimento que vem sendo feito no clube e pelo que vem sendo apresentado em campo - disse Costanza.

O Krylya atualmente ocupa a 10ª colocação no Campeonato Russo, com seis pontos conquistados em sete jogos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, na sexta-feira (13), diante do tradicional Rubin Kazan.