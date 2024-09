Com ‘lei do ex’ dupla, Inglaterra vence Irlanda pela Liga das Nações

Declan Rice não comemorou o gol marcado contra a Irlanda (Foto: Paul Faith / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 14:56 • Dublin

A Inglaterra venceu o clássico contra a Irlanda por 2 a 0, na primeira rodada do Grupo B2 da Liga das Nações da Uefa. Os gols foram marcados por Declan Rice e Jack Grealish, velhos conhecidos da torcida irlandesa: ambos já atuaram pela seleção do país, mas optaram por defender a camisa dos Três Leões. Com a vantagem conquistada ainda no primeiro tempo, a Inglaterra assumiu a liderança do grupo, impressionando positivamente na estreia do técnico interino Lee Carsley, ex-jogador que atuou em 40 partidas pela rival Irlanda.

Com posse de bola e presença em peso no campo adversário, o triunfo inglês foi construído de maneira quase natural. Aos 11 minutos de jogo, o volante do Arsenal apareceu na grande área e finalizou com força, sem chance de defesa para Kelleher. Com o gol feito sobre a seleção que já defendeu, Rice optou por não comemorar.

O mesmo não pode ser dito sobre Grealish, que marcou 15 minutos depois. De maneira parecida com o primeiro gol, o atacante do Manchester City recebeu de Rice na grande área e finalizou no canto oposto ao do goleiro do Liverpool. Após marcar, Grealish vibrou.

Tratados como "traidores" pela torcida da Irlanda, Rice e Grealish foram vaiados desde a chegada ao Aviva Stadium, em Dublin.

Jack Grealish comemora o gol marcado pela Inglaterra (Foto: Paul Faith / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Irlanda 0 x 2 Inglaterra

2ª rodada - Grupo B2 - Nations League

📆 Data e horário: sábado, 7 de setembro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)

⚽ Gols: Declan Rice, aos 11', e Jack Grealish, aos 26 (ING)'

🅰️ Assistências: Declan Rice (ING)

🟨 Cartões amarelos: Szmodics, Molumby, Brady, O'Brien (IRL); Colwill e Mainoo (ING)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

IRLANDA (Técnico: Heimir Hallgrímsson)

Kelleher; Brady (Ferguson), O'Shea, Collins e Coleman (O'Brien); Szmodics, Smallbone (Browne), Molyuby e Doherty (Knight); Idah (McAteer) e Ogbene.

INGLATERRA (Técnico: Lee Carsley)

Pickford; Alexander-Arnold, Guéhi, Maguire (Stones) e Colwill; Mainoo (Angel Gomes), Rice e Grealish (Gibbs-White); Saka, Gordon (Eze) e Kane (Bowen).