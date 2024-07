Suárez briga com Borja após o confronto (Foto: Chandan Khanna / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 09:34 • Carolina do Norte (EUA)

Luis Suárez protagonizou uma briga generalizada após a derrota do Uruguai para a Colômbia, na semifinal da Copa América. O centroavante, que saiu do banco na segunda etapa de partida, iniciou discussão verbal com Miguel Borja no centro do gramado, logo depois do apito final.

Aos poucos, o entrevero foi se alastrando, e jogadores das duas seleções começaram a trocar empurrões e socos. Tamanha foi a confusão, torcedores nas arquibancadas também se agrediram em cenas lamentáveis. Em entrevista, o atacante da Celeste explicou o motivo do conflito.

- Sempre acontecem brigas, risadas, palavras, tanto faz. Mas o que mais me incomoda é o jeito de ficar babando, de comemorar a vitória, isso não faz sentido. Eliminamos o Brasil e ninguém passou provocando nenhum jogador brasileiro. Pelo contrário, fomos cumprimentá-los, somos colegas de campo, conhecemos o sofrimento vivido em uma derrota - afirmou na zona mista.

Torcedores colombianos, nas cadeiras do Bank of America Stadium, notaram a presença de familiares dos atletas uruguaios e começaram a encurralá-los, o que gerou certo desespero em alguns dos futebolistas. Darwin Núñez, inclusive, tentou pular as grades para defender sua esposa e seu filho, e acabou sendo atingido em cheio com um soco. Mas Suárez atribuiu a culpa da situação ao enfrentamento nas quatro linhas.

- O que vi foi uma coisa de nossas famílias, que começaram a encurralar eles. Tem que ter mais cuidado nesse tipo de partida sim, mas tudo começa com uma bobeira do Borja no campo. Ele é um profissional, tem que ter respeito. Passar assim na frente de um colega de profissão parece feio, mas o cara lá de cima está vendo tudo, e tudo volta - completou Luisito.

Jogadores de Uruguai e Colômbia protagonizam confusão após partida da Copa América (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)