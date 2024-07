João Palhinha é anunciado pelo Bayern (Foto: Reprodução / X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 08:32 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), a contratação do meio-campista João Palhinha, um dos destaques de Portugal na Eurocopa. O jogador de 29 anos estava no Fulham-ING e custou 46 milhões de euros (cerca R$ 270 milhões na cotação atual), além de bônus que podem ser pagos através de metas a serem alcançadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Palhinha era um sonho antigo do Bayern. Em 2023, a contratação esteve perto de acontecer no último dia da janela de verão, e o atleta chegou a viajar para Munique para fazer os exames médicos, mas o acordo entre os clubes não foi selado na ocasião, adiando o movimento por quase um ano.

- Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou jogando agora por um dos maiores clubes da Europa. É um sonho que virou realidade, e estou muito orgulhoso disso. Estou ansioso para sentir a atmosfera e os fãs na Allianz Arena. Quero alcançar o sucesso e vencer títulos com o Bayern, e vou entregar tudo de mim para que isso aconteça - afirmou o central, que terá vínculo com os bávaros até o fim do primeiro semestre de 2028.

➡️ Máquina de gols: Harry Kane quebra mais um recorde com a camisa da Inglaterra

Com a camisa do Fulham, João Palhinha fez 79 partidas, somando compromissos de Premier League, EFL Cup e FA Cup. Foram oito gols e uma assistência no período, fazendo boa dupla de volantes com Harrison Reed.

O meia de Portugal, porém, não é a primeira contratação do Bayern na janela. Buscando voltar ao topo da Europa, os alemães já anunciaram o ponta francês Michael Olise, que chega do Crystal Palace; Xavi Simons, craque da semifinalista europeia Holanda, é o próximo alvo, com conversas já em estágio avançado.