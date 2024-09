Encontros e despedidas marcam a trajetória do artilheiro pelo país natal (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 06:00 • Montevidéu (URU)

Luis Suárez anunciou na segunda-feira (2) que irá se aposentar da seleção do Uruguai. A última partida do atacante pela Celeste será na próxima sexta-feira (6), contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

- Posso jogar o último jogo pela seleção com tranquilidade, vou jogar com o mesmo entusiasmo do meu primeiro jogo em 2007 - disse o jogador na entrevista coletiva de despedida.

- Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, disse o jogador - completou o atacante, emocionado.

Momentos únicos pela Celeste

Luis Suárez representa o Uruguai desde 2007 e soma 69 gols em 142 jogos pela Celeste, sendo o maior artilheiro da história do país, acompanhado em seguida por seus parceiros de ataque Edinson Cavani (58 gols) e Diego Forlán (36 gols).

A estreia de Suárez com a camisa azul foi contra a Colômbia em um amistoso disputado em 7 de fevereiro. Sob o comando do técnico Óscar Tabárez, o jogador começou na ponta direita ao lado de Loco Abreu e Turbo Gonzalo Vargas. Luisito, que jogava com a camisa 10 nas costas, terminou a partida sendo expulso.

O primeiro gol coincidiu com sua estreia oficial. No dia 13 de outubro de 2007, a seleção uruguaia recebeu a Bolívia no estádio Centenário na primeira partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Suárez abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, na vitória que terminou em 5 a 0 para o Uruguai.

Na Copa América de 2011, Suárez teve um desempenho brilhante sendo a estrela da equipe e da competição. O artilheiro atuou em todas as seis partidas e marcou quatro gols no torneio, incluindo um na vitória do Uruguai por 3 a 0 na final contra o Paraguai.

Suárez foi eleito o melhor jogador da competição em 2011 (Foto: AFP)

Em Copas do Mundo, Suárez marcou sete gols no total e teve momentos inesquecíveis. Em 2010, Uruguai avançou até a semifinal da Copa - na qual o jogador cometeu pênalti contra Gana nas quartas ao "defender" chute com a mão. Na campanha, o atacante fez três gols e deu duas assistências.

Na Copa do Mundo de 2014, horas depois da classificação uruguaia para a próxima fase, uma sanção sem precedentes contra Suárez foi confirmada pela FIFA, por ter mordido o zagueiro Giorgio Chiellini no meio do jogo contra a Itália. A Celeste, sem o camisa 9, perdeu por 2 a 0 para a Colômbia nas oitavas de final.

Em 2018, Suárez jogou um mata-mata em Copa após oito anos, visto que foi suspenso na competição anterior. Na fase de grupos, marcou dois gols.

Na última Copa, em 2022, O Uruguai estava vencendo por 2 a 0, mas a vitória da Coreia do Sul por 2 a 1 sobre Portugal eliminou a Celeste na fase de grupos. A frustração da eliminação na fase de grupos se traduziram em lágrimas desconsoladas que puseram fim a uma geração inesquecível que, no Qatar, viveu sua quarta Copa.