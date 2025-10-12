Suárez chega a 600 gols na carreira

O atacante uruguaio Luis Suárez chegou a marca de 600 gols na carreira. Neste sábado (11), o uruguaio foi um dos responsáveis pela goleada do Inter Miami por 4 a 0 em cima do Atlanta United pela Major League Soccer (MLS). O atacante marcou o dele aos 16 minutos do segundo tempo, depois de um chute de perna direita de fora da área acertando o ângulo do gol adversário. Jordi Alba e Lionel Messi, com dois gols na partida, completaram a goleada no Chase Stadium em Fort Lauderdale, na Flórida. Veja o gol de número 600 na carreira de Luis Suárez:

Luis Suárez é o quarto atleta em atividade a atingir a marca. O português Cristiano Ronaldo, com 946 gols, Lionel Messi, com 886, e o polonês Robert Lewandowiski com 732 gols também chegaram a este número de gols na carreira.

Pela sua conta no X, Luis Suárez celebrou mais uma conquista na carreira.

- Uma noite especial! Pela vitória importantíssima e por atingir 600 gols na carreira - comemorou o atacante do Inter Miami

Com a camisa do Barcelona, Suárez marcou quase 200 gols

Vestindo a camisa do Barcelona foi onde Luis Suárez teve mais sucesso. Foram 198 gols defendendo o clube catalão. Com a camisa da Seleção Uruguaia, o atacante balançou a rede adversária por 69 vezes e é o maior artilheiro da celeste olímpica. Pelo Grêmio, Suárez comemorou 29 gols. As informações são da Federação Internacional de História e estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês). Atualmente, o atleta ocupa a 12ª posição entre os maiores artilheiros da história do futebol.

Veja os gols de Suárez pelos clubes onde passou

Barcelona: 198 gols

Ajax: 111 gols

Liverpool: 82 gols

Seleção Uruguaia: 69 gols

Inter Miami: 42 gols

Atlético de Madrid: 34 gols

Grêmio: 29 gols

Nacional: 20 gols

Groningen: 15 gols

