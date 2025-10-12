Suárez chega a 600 gols na carreira
Atacante é o 12º maior artilheiro da história do futebol
O atacante uruguaio Luis Suárez chegou a marca de 600 gols na carreira. Neste sábado (11), o uruguaio foi um dos responsáveis pela goleada do Inter Miami por 4 a 0 em cima do Atlanta United pela Major League Soccer (MLS). O atacante marcou o dele aos 16 minutos do segundo tempo, depois de um chute de perna direita de fora da área acertando o ângulo do gol adversário. Jordi Alba e Lionel Messi, com dois gols na partida, completaram a goleada no Chase Stadium em Fort Lauderdale, na Flórida. Veja o gol de número 600 na carreira de Luis Suárez:
Luis Suárez é o quarto atleta em atividade a atingir a marca. O português Cristiano Ronaldo, com 946 gols, Lionel Messi, com 886, e o polonês Robert Lewandowiski com 732 gols também chegaram a este número de gols na carreira.
Pela sua conta no X, Luis Suárez celebrou mais uma conquista na carreira.
- Uma noite especial! Pela vitória importantíssima e por atingir 600 gols na carreira - comemorou o atacante do Inter Miami
Com a camisa do Barcelona, Suárez marcou quase 200 gols
Vestindo a camisa do Barcelona foi onde Luis Suárez teve mais sucesso. Foram 198 gols defendendo o clube catalão. Com a camisa da Seleção Uruguaia, o atacante balançou a rede adversária por 69 vezes e é o maior artilheiro da celeste olímpica. Pelo Grêmio, Suárez comemorou 29 gols. As informações são da Federação Internacional de História e estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês). Atualmente, o atleta ocupa a 12ª posição entre os maiores artilheiros da história do futebol.
Veja os gols de Suárez pelos clubes onde passou
Barcelona: 198 gols
Ajax: 111 gols
Liverpool: 82 gols
Seleção Uruguaia: 69 gols
Inter Miami: 42 gols
Atlético de Madrid: 34 gols
Grêmio: 29 gols
Nacional: 20 gols
Groningen: 15 gols
