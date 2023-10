No lugar de Lucas Lima, que foi expulso na última partida, Nonato deve ser o dono da vaga e jogar na mesma função do camisa 23. Para a defesa, a substituição deve ser a mesma que aconteceu na partida contra o Vasco: após a saída de Dodô, Messias ocupou o lugar no campo. Contra o Palmeiras. Por fim, para o lugar de Soteldo, que recebeu o terceiro amarelo após começar uma confusão generalizada contra os jogadores vascaínos, será a vez de Alfredo Morelos começar como titular no Peixe.