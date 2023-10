O Napoli recebe a Fiorentina neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O time da casa é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 14 pontos. Os visitantes somam a mesma pontuação, mas ocupam a quinta colocação.