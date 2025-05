Sporting Cristal vence o Bolívar e embola o Grupo G da Libertadores

O Sporting Cristal venceu o Bolívar por 2 a 1 na madrugada desta quinta-feira (8), no Estádio Nacional de Lima, no Peru. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com o triunfo, os peruanos embolaram ainda mais a disputa no Grupo G, que conta com o Palmeiras — este, no entanto, já tem vaga garantida na próxima fase. O Sporting Cristal ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, seguido pelo Bolívar, com três. A vice-liderança é do Cerro Porteño, também com quatro pontos, mas à frente nos critérios de desempate da Conmebol.

A próxima rodada pode esboçar o segundo classificado do Grupo G, mas a definição só deve ocorrer na última rodada. Na próxima semana, o Sporting Cristal recebe o Cerro Porteño, enquanto o Palmeiras enfrenta o Bolívar no Allianz Parque. As partidas acontecem na terça e na quinta-feira, respectivamente.

Gols da partida

O primeiro gol saiu logo aos seis minutos. Martín Cauteruccio recebeu um lançamento nas costas da defesa, tocou na saída de Cordano e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Sporting Cristal.

Pelo time visitante, Jhon Velásquez até tentou, mas não acertou o alvo. O atacante Dorny Romero também teve oportunidades, mas parou no "quase".

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou o primeiro tempo: com o Sporting Cristal pressionando e buscando o gol. Logo aos dois minutos, o atacante Cauteruccio voltou a aparecer e, dentro da área, marcou o segundo gol dos donos da casa.

Em chute de longa distância, o volante Ramiro Vaca até diminuiu o placar, mas não evitou a derrota por 2 a 1.

Palmeiras com classificação garantida

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 nesta quarta-feira (7), no Paraguai, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Estêvão, nos minutos finais da primeira etapa, e Vitor Roque marcaram os gols do confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo G, e agora briga pela liderança geral da competição.